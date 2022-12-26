"Только усилит НАТО": эксперт оценил перспективы входа Украины в Альянс и в ЕС

По мнению эксперта Тараса Загороднего, теперь центр тяжести и безопасности в НАТО будет окончательно перемещен в страны Восточной Европы.

Загородний, Украина, НАТО / коллаж фото УНИАН

Украина только усилит НАТО, и в самом Североатлантическом альянсе это отлично понимают. Об этом говорил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"В НАТО мы будем интегрироваться быстрее, чем в Евросоюз. Если бы решение о приеме Украины в НАТО принимали военные, этот вопрос решился бы сразу. Потому что, во-первых, наша страна успешно переходит на стандарты Альянса, а, во-вторых, демонстрирует военный потенциал, способный защитить страны НАТО. По сути, сегодня украинская армия и украинский народ работают за весь Альянс. Блок НАТО создавался как организация, способная противостоять Советскому Союзу и обеспечивать безопасность Европы. И при всех нюансах Альянс оказался эффективен: он существует 70 лет, и за это время на его территории не происходило серьезных конфликтов. Единственное исключение – вопрос о Северном Кипре, возникший в 70-е годы, когда были небольшие стычки между странами НАТО – Турцией и Грецией", − говорит эксперт.

По мнению Загороднего, теперь центр тяжести и безопасности в НАТО будет окончательно перемещен в страны Восточной Европы.

"Относительно необходимости приема Украины в НАТО среди ряда стран Альянса сложился консенсус, в первую очередь, речь идет о странах Восточной Европы. Война показала, что Старая Европа, прежде всего, Франция, Германия и Италия, неспособны обеспечить безопасность Европы. Более того, они стали одним из движителей войны в Украине, потому что при их молчаливом согласии началась эта война. Косвенной причиной этой войны стала также невнятная политика США при Обаме, когда России простили войну против Грузии в 2008 году. Поэтому Украина только усилит НАТО, и в самом Альянсе это понимают. Хотя еще будут звучать разные мнения, ведь Старая Европа осознает, что центр тяжести и безопасности в НАТО перемещается в Восточную Европу, а стержнем этой безопасности и самого блока теперь станут Украина, Польша, страны Балтии и Скандинавии – все страны, находящиеся в непосредственной близости от России. Эта рациональная концепция, скорее всего, будет поддержана британцами и американцами, соответственно, интеграция Украины в НАТО может произойти быстрее. Вступление Украины в НАТО очень выгодно, в том числе, с точки зрения экономики. Ведь если будет создана зона стабильности и безопасности, станет понятно, в какую страну инвестировать деньги", − говорит эксперт.

По его мнению, оформление вступления Украины в НАТО будет зависеть от того, как скоро официальному Киеву удастся восстановить территориальную целостность страны.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что после войны Украина будет принята в Альянс. Но, думаю, все будет зависеть от того, как быстро Украине удастся восстановить территориальную целостность и вернуть все оккупированные территории, включая Крым. Так что Украина активно интегрируется в НАТО уже сейчас. Фактически ВСУ уже являются неформальной частью войск НАТО, плюс идет активное обучение украинских солдат. В этом направлении мы движемся довольно быстро", − подытожил Загородний.

Заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для агрессора-России

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале декабря сказал, что России, дескать, должны быть предоставлены свои "гарантии" в будущей концепции безопасности Европы. Однако такие гарантии могут быть получены Москвой, когда она вернется к переговорному процессу.

Впрочем, он также уточнил, что решение о том, когда должны состояться переговоры между Украиной и Россией, должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - сказал Макрон.

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг жесткой критике слова Макрона о якобы "гарантиях безопасности" оккупанту РФ. Данилов подчеркнул, что никакой подковерной дипломатии больше быть не должно, а лучшей гарантией станет демилитаризация и лишение России ядерного оружия.

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