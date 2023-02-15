"Весна и лето будут решающими": Боррель разнес Европу и призвал как можно скорее дать танки ВСУ

На Западе слишком много времени потратили на обсуждение того, давать танки или нет, а агрессор Россия в то же время готовила наступление, сказал Жозеп Боррель.

Страны Европы должны дать Украине танки, которые без пользы пылятся на складах - Боррель / Коллаж bundeswehr.de, скриншот YouTube

Страны Евросоюза должны без промедления передать Украине современные и эффективные танки, которые пылятся на складах без дела. Пока Европа вела дискуссии относительно того, давать ли Киеву боевые машины, агрессор Россия готовилась к наступлению. Весна и лето будут решающими в войне. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления в Европарламенте он рассказал о том, что обратился к странам, у которых есть передовые танки, и призвал их как можно скорее передать боевые машины Украине.

Согласно его прогнозу, весной-летом на войне Москвы против Киева будут происходить решающие события.

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"Я обратился с посланием ко всем европейским странам, у которых есть современные и эффективные танки, которые пылятся на складах и не приносят никакой пользы. Передайте их Украине как можно скорее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", - резко отметил Боррель.

Дипломат подверг критике Европу, которая, по его словам, слишком много времени потратила на дискуссию о том, давать Киеву танки или нет, тогда как Россия в это время готовила новое наступление.

"Время имеет решающее значение и измеряется человеческими жизнями", - подчеркнул Боррель.

Танки Запада для Украины

Президент Владимир Зеленский 14 февраля, комментируя заседание Контактной группы помощи Украине в рамках Рамштайна, сказал, что страны-партнеры приняли ряд сильных решений в поддержку государства. Украина получит системы противовоздушной обороны, танки, артиллерию и боеприпасы.

Глава Пентагона Ллойд Остин по итогам Раммштайн-9 отметил, что восемь государств передадут Украине танки. Речь шла о США, Франции, Германии, Польше, Португалии, Норвегии, Чехии и Нидерландах.

Журналисты немецкого издания Welt сообщили, что в правительствах Дании и Нидерландов заявили об отказе поставить Украине танки Leopard 2. Решение они якобы приняли "в тесной координации между Нидерландами и Германией". В качестве компенсации Дания и Нидерланды должны взять на себя часть расходов на ремонт 100 танков Leopard 1.

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Наступление России: