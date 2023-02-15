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Войска РФ могут взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалят наступление – CNN

15 февраля 2023, 18:00
Реальность не оправдывает ожидания агрессора России по наступлению на Донбассе, однако оккупанты готовы отправить еще больше войск на захват территорий.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России не смогут достичь прорыва на Донбассе - СМИ / Коллаж Минобороны РФ, 36-я ОМБП

Страна-оккупант Россия возлагала большие надежды на свое новое наступление на Донбассе, однако реалии отличаются от планов оккупантов. На Западе считают, что они вряд ли смогут добиться больших успехов, поскольку не решили свои прежние проблемы. Впрочем, Москва готова бросить еще больше сил для захвата территорий. Максимум, что могут сделать оккупанты – взять 1-2 небольших города в регионе.

В материале CNN говорится о том, что Соединенные Штаты и страны-союзники скептически оценивают способность российской оккупационной армии осуществить прорыв в ходе нового наступления на востоке Украины.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", - полагает один из высокопоставленных американских военных чиновников.

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Британский чиновник сказал, что войска РФ вряд ли добьются лучшей организации своих сил, поэтому им не удастся серьезно продвинуться. При этом они готовы отправить еще больше войск на войну против Украины.

Также указывается, что несмотря на тревогу Киева по поводу нового наступления российских захватчиков, украинское государство также скептически относится к возможностям врага.

"Они собрали достаточно сил, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все... Не поражает по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", - подчеркнул украинский дипломат.

Наступление России на Донбассе

В Главном управлении разведки Минобороны ранее сообщили, что агрессор Россия не готова к широкомасштабному наступлению к годовщине своего нападения на всю Украину. По данным разведчиков, у врага нет нужных ресурсов. Оккупанты попытаются атаковать на Донбассе, чтобы добиться хотя бы каких-то тактических успехов.

Журналисты The New York Times написали, что оккупанты РФ готовят десятки тысяч солдат, чтобы попытаться окружить ВСУ на Донбассе. Для отвлечения внимания россияне могут открыть второй фронт с ударом в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны считают, что наступление России на Донбассе осложнено недостаточным уровнем подготовки подразделений оккупантов. Большинство кадров – это мобилизованные. В качестве примера они акцентировали внимание на неудачной атаке россиян под Угледаром, где бойцы ВСУ разгромили 155-ю бригаду морской пехоты оккупантов.

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Война России против Украины:

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