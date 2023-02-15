"Хотелки" РФ по захвату Киева и всей Украины: враг усилит давление в ближайшие месяцы – Резников

Запад должен быстро принимать решения и поставлять вооружения с боеприпасами в нужном количестве, сказал министр обороны Алексей Резников.

У оккупанта России нет ресурсов, чтобы захватить Киев и всю Украину - Резников / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

Агрессор Россия ставит перед собой задачу захвата Киева и всей Украины. Однако речь идет о стратегической цели, поскольку у оккупантов нет таких ресурсов. Сейчас россияне хотят оккупировать весь Донбасс, чтобы потом потребовать проведения переговоров. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В ходе своего выступления на Kyiv Jewish Forum он рассказал о том, что планы оккупантов по захвату всей территории Украины остаются прежними. Сейчас враг сосредоточен на попытке захвата Донбасса с целью выхода на "переговорные позиции".

"Стратегическая цель Кремля неизменна - захватить Киев и всю Украину. Однако у них нет ресурсов. Поэтому их тактическая цель - захватить Луганскую и Донецкую области и требовать переговоров", - объяснил Резников замысел Москвы.

видео дня

По его словам, на данный момент линия фронта с РФ составляет приблизительно 2500 километров. Ведутся активные боевые действия на юге и востоке. Оккупанты усиливают давление по линии от севера Луганской до Угледара Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают героически держать оборону в Бахмуте.

"Огромные ресурсы сконцентрированы против наших защитников в районе Бахмута. Идут тяжелые бои. Враг несет огромные потери. Наши воины героически и мастерски держат оборону. К сожалению, у нас тоже есть потери. Поэтому Силам обороны Украины, всем нашим защитникам и защитницам, нужна максимальная поддержка", - отметил Резников.

По его словам, агрессор Россия в ближайшие месяцы усилит давление на Украину. Враг все время вел скрытую мобилизацию, а теперь может публично объявить новую волн у призыва на войну.

Министр убежден, что Запад готов поддерживать Киев на долгой дистанции и надеется на изменение позиции Швейцарии, которая пока не позволяет реализовать поставки боеприпасов для немецких САУ Гепард.

"Нам важно, чтобы решения принимались быстро, а оружие и боеприпасы предоставлялись в достаточном количестве", - подчеркнул Алексей Резников.

Наступление России на Донбассе

В ГУР Минобороны ранее заявили, что агрессор РФ не готова пойти в широкомасштабное наступление к годовщине своего нападения на всю территорию Украины. По данным военной разведки, у врага нет столько ресурсов. Захватчики попытаются атаковать в Донецкой и Луганской областях, чтобы достичь тактического продвижения.

Журналисты The New York Times написали, что Россия собирает десятки тысяч солдат, чтобы попытаться организовать окружение ВСУ на Донбассе. Для отвлечения сил обороны Украины оккупанты могут попытаться открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны полагают, что наступление РФ на Донбассе осложняется недостаточным уровнем подготовки оккупантов. Большинство солдат – мобилизованные. Морпехи 155-й бригады захватчиков уже потерпели разгром от ВСУ под Угледаром.

Смотрите видео Главред - боец ВСУ Карась объяснил, почему Россия способна наступать только на Донбассе

Война России против Украины: