"Это был самый сложный период в нашей жизни": 24 февраля начнется новый год для Украины – Зеленский

Впереди мы испытаем на прочность, но я считаю, что это был самый сложный период в нашей жизни, сказал президент.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Новый год в Украине отмечают не 31 декабря.

На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский отметил, что, после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину начнется "победный год" для нашего государства.

"Есть ощущение, что в Украине 24 февраля начинается Новый год, а не 31 декабря. Верим, что этот год будет победным", – отметил Зеленский.

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На вопрос, с какими чувствами он встречает годовщину начала полномасштабной российской агрессии, украинский лидер сказал, что прошлый год был самым сложным годом в истории независимой Украины.

"Да, впереди мы испытаем на прочность, но я считаю, что это был самый сложный период в нашей жизни. И поэтому в этот день важно не забыть тех, кто стоит и защищает наши границы. И тех наших друзей, которые были с нами весь это время", – добавил глава государства.

Наступление России на Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее рассказали о том, что агрессор Россия не готова к широкомасштабному наступлению к годовщине большой войны 24 февраля. Согласно данным военной разведки, у захватчиков нет таких ресурсов. Враг попытается атаковать на Донбассе для достижения тактического продвижения.

Журналисты The New York Times опубликовали материал, в котором речь шла о том, что Москва намерена собрать десятки тысяч солдат, чтобы попытаться организовать окружение Донбасса. При этом войска РФ могут открыть второй фронт в Харьковской и Сумской областях.

В Институте изучения войны полагают, что наступление оккупационной армии России на Донбассе усложняется из-за недостаточного уровня подготовки подразделений захватчиков. Большинство кадров – мобилизованные. В качестве примера они назвали неудачное наступление врага под Угледаром, где бойцы ВСУ разбили 155-ю бригаду морской пехоты.

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