"Будет смертоносное продолжение: война в Украине вошла в новую фазу – генерал США

Россия хочет затянуть боевые действия за счет количества оккупантов на фронте, несмотря на свои потери. При этом Запад не будет торопиться с помощью Украине.

Война на Украине вошла в новую фазу, считает генерал США/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Twitter Stan McChrystal

Война России против Украины вошла в новую фазу после того, как страна-агрессор бросила на поле боя больше российских оккупантов. Увеличение количества захватчиков на фронте может затянуть продолжительность боевых действий.

Об этом заявил экс-командующий международными силами содействия безопасности в Афганистане, генерал США Стэнли МакКристал во время Kyiv Jewish Forum. Он отмечает, что страна-агрессор может привлечь к боевым действиям много людей и не будет учитывать свои потери.

МакКристал отмечает, что увеличение числа захватчиков станет фактором в борьбе и затянет войну, даже если они будут не хорошо обучены или управляемы. В РФ на сегодня есть достаточно сил, чтобы осложнить операции украинских войск даже с новейшим высокоточным оружием, говорит американский генерал. Но мобилизованные россияне не помогут стране-агрессору достичь прорыва.

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"Скорее всего, мы увидим очень смертоносное продолжение той самой войны еще некоторое время... Но я думаю, что разницу сделает решимость. Победителем будет тот, кто берет на себя обязательство не сдаваться и не проигрывать", – подчеркнул генерал США.

Он призвал поддерживать Украину в защите от России столько времени, сколько потребуется для победы над страной-агрессором.

В то же время МакКристал отмечает, что Запад не будет спешить с помощью для Украины, потому что боится спровоцировать Россию. По словам американского генерала, если за раз передать Киеву очень большое количество оружия и военной техники, то в РФ могут распространять идею о том, будто Россия уже сама стала мишенью для западных стран и что Запад, мол, хочет вторгнуться в РФ.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что РФ может взять 1-2 небольших города на Донбассе, но в целом провалит наступление. Россия возлагала большие надежды на новое наступление, но реалии отличаются от планов оккупантов. На Западе считают, что они вряд ли смогут добиться больших успехов, ведь не решили свои проблемы. Впрочем, РФ готова бросить еще больше сил для захвата территорий.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что агрессор Россия имеет за цель захват Киева и всей Украины. Однако речь идет о стратегической цели, поскольку у оккупантов нет таких ресурсов. Сейчас россияне хотят оккупировать весь Донбасс, чтобы потом требовать проведения переговоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что, по ощущениям, новый год в Украине начинается не 31 декабря, а 24 февраля. Он отметил, что после первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину начнется "победный год" для нашего государства.

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