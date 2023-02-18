В РФ уже готовятся к смуте, но она не начнется, пока ВСУ вдребезги не разобьют оккупантов - Дикий

Эксперт подчеркнул, что одним из признаков предстоящей смуты является марш-парад частных военных кампаний.

Дикий заявил, что в РФ уже начали готовиться к смуте / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Болезненные поражения российской оккупационной армии на войне против Украины могут запустить определенные процессы внутри Российской Федерации. В частности, одним из триггеров может быть заход ВСУ в Крым. Тогда, вероятнее всего, в Кремле произойдет переворот. Такое мнение в интервью Главреду ​​высказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Как отметил эксперт, распад России произойдет только после периода борьбы за власть. Именно в процессе этой борьбы найдется много недовольных тем, что не отхватили себе власть во всей РФ. Взамен они будут брать в свои руки власть в каком-то из кусков России. Дикий подчеркнул, что определенная подготовка к этому уже идет.

"Но такие моменты есть – в частности, уже два национальных батальона из Тувы и Татарстана отказались воевать и вернулись домой. Оба устроили бунт, и их не то что кувалдами не побили, а просто молча вернули домой. То, что в Дагестане даже не стали проводить мобилизации – из той же серии, ведь это была единственная республика, где начался мощный процесс сопротивления. Поэтому на национальных окраинах две извилины уже начали понемногу шевелиться", - сказал военный эксперт.

видео дня

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Другой признак предстоящей великой смуты, по его словам, – это марш-парад частных военных кампаний. То есть все, кто имеют серьезный материальный ресурс, сейчас создают свои ЧВК.

"Совершенно очевидно, что это делают не для войны в Украине, а для будущей войны за Россию после Путина. То есть в России к смуте потихоньку готовятся, но она, к сожалению, не начнется, пока мы не разобьем их здесь. Последовательность именно такая, а не обратная, как бы нам этого не хотелось", - подчеркнул Дикий.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Больше новостей о развале РФ: