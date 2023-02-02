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Российский политолог спрогнозировал распад РФ и назвал вероятную причину

2 февраля 2023, 10:56
Владимир Путин и сам верит в то, что он руководит сплоченной единой нацией, подчеркнул Дмитрий Орешкин.
Орешкин
Дмитрий Орешкин спрогнозировал распад России / ua.depositphotos.com, Скриншот

Вероятный распад России является реальным сценарием, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Я уже около десяти лет говорю о том, что путинская власть, встав на советские рельсы и делая вид, что российский народ сплочен, на самом деле замазывает нарастающие противоречия внутри России. Потому что это такой же народ, как и многие другие – там есть люди, которые в восторге от Путина (президента РФ Владимира Путина, - ред.), которые ненавидят Путина, которые просто ничего не понимают. Они – разные, но из них в пропагандистском поле лепят единый народ, который готов идти вперед, умирать и так далее. Это – абсолютно советская картинка. Как нас учили, "новая историческая общность". Но когда настала кризисная ситуация, эта общность развалилась, и, слава богу, без слишком большой крови", - заявил он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что Путин и сам верит в то, что он руководит сплоченной единой нацией, которая готова бороться со всем миром.

По его мнению, с каждым годом путинского правления его вертикаль власти все больше напоминает советскую.

"Советский Союз напал на Афганистан вместо того, чтоб вкладывать деньги в свою страну – строить железные дороги, университеты, клиники и еще много чего. Путин напал на Украину, что еще более преступная ошибка, чем попытка СССР захватить Афганистан, который сегодня даром никому не нужен. С Украиной все сложнее, потому что это более развитая страна, которая готова обеспечить более серьезное сопротивление. СССР не справится с Афганистаном, а Путин не справится с Украиной", - говорит политолог.

Что после этого будет с Россией, можно только представить, утверждает он.

"Но явно ничего хорошего. По моим представлениям, угрозы территориального распада становятся актуальными. И я с интересом наблюдаю, как все больше специалистов приходят к этой же точке зрения и все чаще ее артикулируют в эфире или на бумаге", - добавил Орешкин.

Кто такой Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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Дмитрий Орешкин война России и Украины распад России
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