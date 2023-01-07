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Гудков рассказал, почему распад России опасен для Украины

7 января 2023, 00:10
Экс-депутат Госдумы РФ подчеркнул, что у него нет никаких сомнений относительно того, что кремлевский режим скоро падет.
Распад России, карта россии
Гудков рассказал, почему распад России опасен для Украины / ua.depositphotos.com

Распад Российской Федерации опасен не только для россиян, но и для Украины. Такое мнение высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков в интервью Главреду.

"Этот процесс может выйти из-под контроля. Дезинтеграция может привести к разделению ядерного оружия, формированию на отдельных территориях более радикальных, отмороженных государств, у которых будет ядерный арсенал. Это очень опасный процесс, в том числе для Украины", - сказал Гудков.

Российский оппозиционер также ответил на вопрос о том, кто может занять место Путина после раскола российских элит.

"Пока об этом говорить бессмысленно – мы не знаем, будут ли готовы элиты к внутреннему перевороту, какими будут позиции и балансы. Это все равно что говорить об освоении Венеры – говорить можно, но пока что все это будет беспредметно", - отметил он.

Гудков подчеркнул, что нужно готовить условия для конфликта и противоречий внутри российских элит. Также нужно создавать условия психологического давления. Кроме того, нужно формировать для части элит стратегию выхода (если они пожелают ею воспользоваться).

"А дальше - дело за ними: если они захотят вместе с Путиным идти в рай, это их выбор. Если они захотят под какие-то гарантии делать что-то другое - welcome. Но это уже выбор тех чиновников и той номенклатуры, которые окружают Путина. Если они хотят с ним консолидироваться и пойти ко дну с "Титаником" – кто же им запрещает? Поэтому мы с вами должны создать условия, а дальше пусть они сами решают", - заметил экс-депутат Госдумы.

Гудков также подчеркнул, что у него нет никаких сомнений относительно того, что кремлевский режим скоро падет. По его словам, сценарии его падения могут быть разные.

"Самый спокойный - это внутриэлитный переворот с гарантиями личной безопасности и переходным периодом. Но мы не можем замыкаться только на нем и ждать. Нет - значит нет, значит идите все ко дну, если это ваш выбор. Здесь никто никого уговаривать не будет", - резюмировал он.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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