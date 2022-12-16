Как считает военный эксперт Роман Свитан, в случае распада России на несколько частей ни у одной из них не будет механизма ухода от выплаты репараций Украине.

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций Украине / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Даже если в результате войны с Украиной Россия распадется на несколько более мелких государств, то эти "осколки" все равно вынуждены будут платить официальному Киеву репарации.

Об этом во время чата на Главреде сказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Репарации будут возложены на территории, которые составляли Российскую Федерацию. Причем репарационные моменты будут связаны с конфискацией имущества бывшей РФ на всей территории мира. Действия украинской власти в этом направления не позволят республикам, на которые будет разваливаться Россия, выходить в мир без решения вопроса репараций. Например, выход Татарстана на любую мировую площадку будет связан с определенным количеством репарационного финансирования и украинцев, и нашего государства. В противном случае Татарстан навсегда останется Северной Кореей, только без оружия. С таким механизмом финансового давления вряд ли какая-то из республик, которая сейчас является частью РФ, уйдет от ответственности. Просто не будет механизма ухода", − сказал он.

Наказание для России за нападение на Украину

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

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