glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций Украине

16 декабря 2022, 01:35
Как считает военный эксперт Роман Свитан, в случае распада России на несколько частей ни у одной из них не будет механизма ухода от выплаты репараций Украине.
Деньги
Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций Украине / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Даже если в результате войны с Украиной Россия распадется на несколько более мелких государств, то эти "осколки" все равно вынуждены будут платить официальному Киеву репарации.

Об этом во время чата на Главреде сказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Репарации будут возложены на территории, которые составляли Российскую Федерацию. Причем репарационные моменты будут связаны с конфискацией имущества бывшей РФ на всей территории мира. Действия украинской власти в этом направления не позволят республикам, на которые будет разваливаться Россия, выходить в мир без решения вопроса репараций. Например, выход Татарстана на любую мировую площадку будет связан с определенным количеством репарационного финансирования и украинцев, и нашего государства. В противном случае Татарстан навсегда останется Северной Кореей, только без оружия. С таким механизмом финансового давления вряд ли какая-то из республик, которая сейчас является частью РФ, уйдет от ответственности. Просто не будет механизма ухода", − сказал он.

Наказание для России за нападение на Украину

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что развал России не повлияет на судебный процесс над военными преступниками. Их найдут даже в третьих странах, если они будут пытаться скрыться. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

Другие новости:

репарации война России и Украины Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, спасет ли Россию распад от выплаты репараций Украине

01:00

Гороскоп таро на неделю 26 декабря-1 января: Овнам – сложный выбор, Козерогам – праздник

00:51

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

00:30

"Может быть 5 направлений": Арестович оценил угрозу повторного наступления 200-тысячного войска РФВидео

00:12

День Варвары 2022: кто она и почему ей молятся шахтёры

Реклама
15 декабря, четверг
23:50

Данилов сравнил Путина с крысой и рассказал о новом страхе российского диктатораВидео

23:35

Ему был всего 21 год: в боях за Украину трагически погиб молодой десантник из Кировоградщины

23:21

Ермак жестко высказался о переговорах с РоссиейВидео

23:09

Как Маша Ефросинина выглядит в реальной жизни: Леся Никитюк "спалила" коллегу

22:45

Одним бампером на все стульях: Успенская получает пенсию в США

22:40

3 имени, которых зимой ждет большой успех и повезет с деньгамиВидео

22:35

ВСУ готовят "котел": в CIT назвали направление и сроки нового контрнаступленияВидео

22:08

Бывшего мужа Ани Лорак засыпали вопросами про предательницу: "Сложно понять, что делать"Видео

22:03

"Максимально уничтожать оккупантов": в ОП назвали ключевое условие победы в войнеВидео

21:51

Гарик Мартиросян покинул Россию и переехал в родную Армению

21:47

Будут новые отключения: Россия массировано обстреляла энергообъект ДТЭКВидео

21:40

"Нужно преодолеть расстояние в 84 км": Залужный оценил шансы Украины вернуть КрымВидео

21:27

С таким врагом, как РФ, можно и нужно воевать до самого конца — ЗалужныйВидео

21:10

Ведущие Сніданку з 1+1, актрисы Женского Квартала и Wellboy исполнят колядку в проекте "Ты не один"Видео

20:59

Отец довел: Гарри и Меган Маркл со слезами на глазах рассказали о потере ребенкаВидео

Реклама
20:54

"Мы не на приеме у психиатра": Зеленский потроллил Путина, сравнивающего себя с Петром IВидео

20:23

"Россияне не идиоты": генерал ВСУ назвал главные угрозы в войне с РФВидео

20:22

Пополнение для ВСУ: Германия передала Украине мощное вооружение и техникуВидео

20:11

"Сорвал большой куш": ВСУ ловко ликвидировали оккупанта с темным прошлым

20:10

Приметы на 17 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год бить счастливымВидео

19:47

Ракетный удар по "логову" ФСБ: на Херсонщине уничтожили базу оккупантов РФВидео

19:45

Деми Мур или Уэнздей Аддамс: вечная блондинка Пэрис Хилтон шокировала сменой имиджа

19:32

Омолаживающие стрижки для круглого лица 2023: 4 удачных варианта, которые реально стройнят

19:18

Тактика "мясорубка": Резников назвал вероятные сроки масштабного наступления РФВидео

19:16

"Такого даже в Чечне не было": оккупант в ужасе плачется на невыносимую службу в УкраинеВидео

19:15

Змея уже прекрасно понимает, что ядом она может только плеваться, но не кусатьмнение

19:00

"Ракеты и дроны": эксперт спрогнозировал, когда россияне массированно ударят по УкраинеВидео

19:00

Гороскоп на завтра 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

18:25

"В Москве голый шкаф": британский адмирал объяснил, почему РФ скоро потерпит крах в войне с УкраинойВидео

18:07

"Смотрю на его портрет": Залужный рассказал, кто для него примерВидео

17:25

"Готовит самые вкусные вареники и оливье! Люблю ее": разведенный Слава Демин показал любимую женщину

17:08

Украину накроют метели и снежный ураган: синоптики предупредили о мощном циклонеВидео

17:06

Из цыпленка в красивую девушку: Брежнева нежно поздравила младшую дочь

17:01

"Начинать войну было трагической ошибкой": Зеленский объяснил, как Путин может уберечь свою жизньВидео

16:28

"Думало оно, что сможет праздник отобрать": Вечерний Квартал анонсировал праздничные концертыВидео

Реклама
16:14

Повторное наступление на Киев и мобилизация: самое важное из интервью ЗалужногоВидео

16:04

В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO"ПоплавОК" актуально

15:43

"Следующие полгода станут решающими для Украины": Зеленский сделал важное заявлениеВидео

15:29

Рискуете остаться без ужина и без посуды: что нельзя ставить в духовку

15:27

"Россия готовит 200 тысяч новых солдат": Залужный заявил, что армия РФ снова пойдет на штурм КиеваВидео

15:19

"Обычный держиморда времен Петра I": Залужный на все корки распек оккупанта СуровикинаВидео

14:57

В Генштабе однозначно ответили насчет возможного "праздничного перемирия"Видео

14:53

С Днем работников суда: яркие картинки и замечательные поздравления в стихах и прозеФото

14:41

Потери РФ перевалили за 100 тысяч: у Зеленского назвали впечатляющую цифруВидео

14:33

"Выполняли работу лучше их": Гарри и Меган Маркл разругали Чарльза и королевскую семьюВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять