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"Байден в Польше поставит Путину ультиматум": Фейгин рассказал о последнем шансе для диктатора

19 февраля 2023, 20:15
Российский оппозиционер подчеркнул, что Байден даст Путину последний шанс, чтобы все исправить.
Джо Байден, Владимир Путин
Байден поставит ультиматум Путину / kremlin.ru, president.gov.ua

Президент США Джо Байден во время своего официального визита в Польшу 20-21 февраля может обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину в ультимативной форме. Об этом рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как отметил Фейгин в эфире 24 канала, Байден даст Путину последний шанс, чтобы все исправить. Если Путин не прислушается к словам лидера США и продолжит "мясорубку", с ним больше никто не будет разговаривать, а начнет действовать. Российский оппозиционер подчеркнул, что Штаты могут принять различные решения, чтобы закончить войну в 2023 году. В частности, речь идет о самолетах и дальнобойных ракетах.

Оппозиционер предположил, что эта речь станет символической. Лидер США склонен к символизму, ведь и ленд-лиз он подписал 9 мая.

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"За словами Байдена кое-что и стоит. Это не просто брошенные угрозы, у этого есть достаточно конкретное военно-материальное наполнение. Соответственно, если Кремль не прислушается, у Украины будут самолеты и дальнобойные ракеты", - сказал Фейгин.

Он подчеркнул, что Путин тоже понимает это. Однако у кремлевского диктатора нет другого выхода. Если он отведет войска и прекратит войну – это самоубийство, а если не сделает этого – это самоубийство несколько отложено на потом.

Кроме того, Фейгин отметил, что важную роль на активизацию США в украинском вопросе играют и внутриполитические факторы Америки. Ведь через 1,5 года в Штатах состоятся выборы, поэтому Байден не может начинать предвыборную кампанию с длительной войной.

"Байдену нужно прийти туда как победителю. Это единственный шанс для него остаться на второй срок", - добавил российский правозащитник.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Визит Байдена в Польшу

Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу. В ходе визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Как сообщало польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на свои источники, президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что накануне визита президента США в Европу Россия начинает масштабные ядерные учения, усиливая ядерный шантаж.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, является попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - сообщили в украинской разведке.

Смотрите видео ТСН о визите Байдена в Польшу

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