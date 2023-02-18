У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем был, подчеркнула Камала Харрис.

Камала Харрис / Facebook/KamalaHarris

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине - это преступления против человечества.

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Она подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

видео дня

"Если Путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне. Несомненно, украинцы продолжат проходить через испытания, как за этот год, трансатлантическое единство также продолжится, и будет проходить через испытания. Я уверена, что Украина выстоит. США и Европа выстоят в этом", — сказала она.

Харрис заверила, что США будут продолжать стоять на защите свободы, и американцы всегда будут на стороне справедливости.

"Война в Украине имеет глобальные последствия. Ни одна нация не находится в безопасности, когда одна страна нарушает суверенитет и территориальную неприкосновенность другой страны, когда преступления против человечества являются безнаказанными, когда страна с имперскими амбициями может быть не наказана", — отметила она.

Харрис подчеркнула, что нужно оставаться сильными, поскольку в случае достижения Путиным успеха, другие нации и страны ощутят безнаказанность.

Также она отметила обеспокоенность тем, что Иран и Северная Корея отправляет оружие РФ, а также тем, что Китай углубил отношения с Россией.

"США и далее будут поддерживать Украину и будут это делать так долго, сколько нужно", — заявила Харрис.

Также она заверила, что Украина будет продолжать получать помощь от объединенного Трансатлантического сообщества.

Ранее сообщалось, что накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу.

В ходе визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Как сообщал Главред, польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало со ссылкой на свои источники, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

Читайте еще: