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У Байдена жестко обвинили РФ: действия в Украине - преступления против человечества

18 февраля 2023, 15:57
Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем был, подчеркнула Камала Харрис.
Харрис
Камала Харрис / Facebook/KamalaHarris

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нет сомнений, что действия российской армии в Украине - это преступления против человечества.

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений, это преступления против человечества", — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Она подчеркнула, что "Киев все еще стоит, Россия ослаблена, а Трансатлантический союз сильнее, чем когда-либо".

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"Если Путин думает, что может нас переждать, то он сильно ошибся. Время не на его стороне. Несомненно, украинцы продолжат проходить через испытания, как за этот год, трансатлантическое единство также продолжится, и будет проходить через испытания. Я уверена, что Украина выстоит. США и Европа выстоят в этом", — сказала она.

Харрис заверила, что США будут продолжать стоять на защите свободы, и американцы всегда будут на стороне справедливости.

"Война в Украине имеет глобальные последствия. Ни одна нация не находится в безопасности, когда одна страна нарушает суверенитет и территориальную неприкосновенность другой страны, когда преступления против человечества являются безнаказанными, когда страна с имперскими амбициями может быть не наказана", — отметила она.

Харрис подчеркнула, что нужно оставаться сильными, поскольку в случае достижения Путиным успеха, другие нации и страны ощутят безнаказанность.

Также она отметила обеспокоенность тем, что Иран и Северная Корея отправляет оружие РФ, а также тем, что Китай углубил отношения с Россией.

"США и далее будут поддерживать Украину и будут это делать так долго, сколько нужно", — заявила Харрис.

Также она заверила, что Украина будет продолжать получать помощь от объединенного Трансатлантического сообщества.

Ранее сообщалось, что накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден приедет в Польшу.

В ходе визита 20-22 февраля глава Белого дома выступит с речью, а также проведет переговоры с президентом Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки.

Как сообщал Главред, польское издание Dziennik Gazeta Prawna писало со ссылкой на свои источники, что президент Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден на следующей неделе могут встретиться в Польше. Украинский гарант, вероятно, представит Формулу мира, которая заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в границах 1991 года.

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