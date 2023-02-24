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"Никто мишку убивать не собирается": Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощью

24 февраля 2023, 23:20
Военный эксперт отметил, что Запад хочет сохранить Россию в ее нынешних границах, но при этом максимально ее ослабить.
Олег Жданов, ВСУ
Жданов объяснил, почему Запад медлит с военной помощью/ 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Главред

Запад сдерживает военно-техническую помощь Украине, чтобы ВСУ не могли быстро и мощно разгромить российскую армию на нашей территории. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как отметил военный эксперт, россияне переживут еще худшие проявления войны, чем украинцы. Жданов подчеркнул, что Украина испытывает на себе проявления оккупационной и захватнической войны, а Россия в своих худших исторических традициях испытает на себе все тяготы гражданской войны, когда будет идти брат на брата, сын на отца.

"Кстати, это страшный сон Запада. В некоторых моментах Запад сдерживает военно-техническую помощь Украине именно для того, чтобы мы не могли быстро и мощно разгромить российскую армию на нашей территории, поскольку это может вызвать необратимые процессы, такие как развал Российской Федерации или гражданскую войну в России, которая все равно приведет к ее развалу. Запад хочет сохранить Россию в ее нынешних границах, но при этом максимально ее ослабить. Иными словами, никто мишку убивать не собирается, но ему нужно вырвать когти и зубы, чтобы он не кусался и не царапался, но нужно, чтобы он был большой и мог рычать. Именно этого, на мой взгляд, хочет Запад. Потому он все подводит к дворцовому перевороту. Дворцовый переворот и смена политической элиты западные страны устроят на 150%", - отметил эксперт.

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Жданов также объяснил, почему Запад полностью списал со счетов российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Путин украл деньги Запада, так как он создал самые благоприятные условия для западных инвестиций, а потому все вложились в Российскую Федерацию.

"Даже контрольный пакет компании Газпром у представителей Демократической партии США, по сути, это американская компания. Но в определенный момент, когда Запад вложил инвестиции, и компания вышла на пик своей прибыли, Путин прекратил отдавать дивиденды, он лишил Запад его же денег. Поэтому Путину сказали: или ты отдаешь наши деньги, или мы тебя списываем", - рассказал полковник запаса.

Кроме того, Жданов прокомментировал возможность захода ВСУ на Москву или Кубань. Он отметил, что Украина не готова тратить силы и средства на это.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Нет, мы не пойдем на территорию России. Можно гарантировать, что мы не пойдем на Москву или Кубань. И Запад нас в этом ограничит, и мы вряд ли готовы тратить силы и средства, особенно наших людей, чтобы завоевать чужую территорию. Наоборот, мы декларируем, что границы 1991 года - это предел наших мечтаний. А дальше, как говорят у нас люди с хорошим чувством юмора, бетонная стена в шесть метров высотой с колючей проволокой под напряжением и ров с крокодилами, а за стеной куча пушек, направленных в сторону России", - сказал Жданов.

Напомним, недавно военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин сейчас сильно нервничает, поскольку от успехов оккупантов в Украине зависит его политическая судьба. Жданов подчеркнул, что 31 марта – это самая неудачная дата для дедлайна по захвату Донецкой и Луганской области.

Также Жданов отметил, что Путин не собирается останавливать войну против Украины, ведь это для него может означать не только политическую, но и физическую смерть. По словам эксперта, никто из диктаторов в тоталитарных режимах не умирал своей смертью.

"Путин не может остановиться, потому что это будет его политической смертью, а она может повлечь и физическую. Мы же знаем, какова судьба диктаторов в тоталитарных режимах. Покажите мне хоть одного диктатора, который бы дожил до конца своих дней и умер своей смертью – таких практически нет, единицы, да и то еще не известно, помогли им или нет", - отметил Жданов.

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