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Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армия

24 февраля 2023, 13:45
Россияне просто бьются о наши позиции людскими волнами, заявил Олег Жданов.
Российские военные, Олег Жданов
Российские военные, Олег Жданов / минобороны рф, скриншот

Российское наступление сейчас идет полным ходом, но не так, как это задумывали в Кремле.

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, что нынешня обстановка на фронте - это все, на что сегодня способна российская армия.

"Нарастить темпы наступления и увеличить степень эскалации на линии фронта на сегодняшний день российская армия уже не может. Наступление буксует", - объяснил эксперт.

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Жданов сравнил новое наступление российских войск с тем, как человек с разгона ударяется головой о бетонную стену, упирается в нее, но продолжает пытаться сдвинуть ее с места.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

"Примерно так сейчас выглядит российская армия на линии фронта. Россияне просто бьются о наши позиции людскими волнами. Да, иногда нам приходится оставлять территорию, чтобы сберечь наших военнослужащих. Мы можем уступить, потому что понимаем, что ничего бесконечного нет. Когда-то этот запал противника иссякнет, а мы к этому времени подготовим резервную армию. Президент в начале января этого года заявил, что отдал распоряжение готовить резервную армию. Предполагаю, что это будет как раз та армия, которая пойдет в контрнаступление", - подытожил Жданов.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Олег Жданов
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