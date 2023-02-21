Жизнь после Путина: Тука прогнозирует начало борьбы в России после смерти диктатора

Тука подчеркнул, что есть определенные надежды на то, что после того, как Путин умрет, в России может начаться борьба между "башнями Кремля".

Что будет с Россией после смерти Путина? / сайт Кремля

За годы, когда российский диктатор Владимир Путин руководит Россией, он не только создал жесткую вертикаль личной власти, но и группировку "коллективного Путина". Это разные люди, с разными интересами. Но среди них есть одна довольно влиятельная группа людей, которые между собой связаны не только совместными коррупционными действиями, но и совместными военными преступлениями, совершенными за последнее время.

Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Надеяться на то, что завтра кто-то из них даст по голове пепельницей этому раздолбаю на каблуках, и он умрет, а Россия вдруг проснется другой страной и скажет Украине: "Прости! Прости, сестра!", абсолютно несерьезно", - отметил Тука.

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Он подчеркнул, что есть определенные надежды на то, что после того, как Путин умрет, в России может начаться борьба между "башнями Кремля".

"Между ними действительно есть определенные противоречия, и у этих "башен" разные рычаги влияния. Но, вместе с тем, не нужно преувеличивать их влияние. Например, Пригожин - его влияние построено исключительно на том разрешении, которое ему дал лично Путин. Как только Путина физически не станет, в течение нескольких дней или даже часов будет уничтожен и Пригожин", - рассказал экс-глава Луганской ВГА.

По его словам, у Пригожина огромное количество врагов как в министерстве обороны РФ, так и в ФСБ. Тука подчеркнул, что дальнейшее существование Пригожина без Путина совершенно неуместно. А ЧВК "Вагнер" может возглавить и взять под контроль любой. Сама фигура Пригожина уже лишняя, она свою роль сыграла. То же касается и политической жизни Российской Федерации.

"Но существует вероятность того, что физическая смерть Путина может вызвать процесс дезинтеграции в России, который начнется с борьбы внутри Садового кольца, но быстро превратится в борьбу регионов с федеральным центром. Вряд ли мы будем способны каким-то образом влиять на эти процессы, но нашим союзникам, с моей точки зрения, очень важно не упустить этот момент и помочь народам Российской Федерации обрести государственность и независимость", - отметил Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Путина могут ликвидировать

Ранее генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявил, что спецслужбы США теоретически способны ликвидировать российского диктатора Владимира Путина, как это они сделали с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Он отметил, что ликвидация подтверждает "безграничные возможности спецслужб США".

Российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.

По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, российские магнаты считают, что Владимир Путин болен. Он подчеркнул, что самые богатые люди России желают смерти президенту РФ.

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