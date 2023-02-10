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"Путин уже давно неизлечимо болен": в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатора

10 февраля 2023, 18:43
Представитель украинской разведки подчеркнул, что Путин уже давно неизлечимо болен, как и все российское общество.
'Путин уже давно неизлечимо болен': в ГУР сообщили о тяжелом состоянии здоровья российского диктатора
В разведке рассказали о тяжелом состоянии здоровья Путина / kremlin.ru

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал слухи о смертельных болезнях российского диктатора Владимира Путина. Он подтвердил, что глава Кремля тяжелобольной. Об этом Юсов рассказал в эфире телемарафона.

Как отметил спикер ГУР, Путин уже давно неизлечимо болен, как и все российское общество. В частности, если говорить о психоэмоциональном состоянии, то на эту тему уже есть очень много исследований, как и закрытых, так и вполне открытых.

"Если говорить о физическом состоянии, да, есть информация о тяжелых болезнях, в том числе и онкологии, которая безусловно влияет на его работоспособность, на интенсивность его работы. Оттуда и долгие паузы, когда он исчезает, и какое-то неуклюжее поведение в публичных местах. Собственно, отсюда и история о двойниках", - сказал Юсов.

По его словам, чтобы поддерживать некую видимость работы и того, что Путин еще на что-то способен россияне, вероятно, используют неких "биороботов", которые и выполняют эту функцию.

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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