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"Вся рука в следах от иглы": спецслужбы назвали новые доказательства о болезни Путина

17 января 2023, 23:20
Разведчики убеждены, что российский диктатор из-за онкологии страдает хроническими болями.
Путин болен-появились новые доказательства / скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин пытается скрыть то, что он серьезно болен. Эта болезнь влияет даже на его решения, которые касаются войны против Украины. Об этом заявили сотрудники спецслужб Дании и Великобритании, сообщает CNBC.

У Путина хроническая боль, которая связана с онкологическими заболеваниями. Диктатор может принимать соответствующие препараты для лечения рака, которые могли вызвать у него психические нарушения, манию величия, а также затуманенные суждения о войне. Во всем этом убежден офицер датской разведслужбы Йоаким.

По данным британского шпиона Кристофера Стила, Путина постоянно сопровождает бригада медиков, так как его состояние существенно ухудшается.

На это все указывает и то, что Путин постоянно потирает тыльную сторону правой руки и прикрывает ее левой. Вероятно, именно в право ладонь ему вводят препараты через капельницы. В таком случае диктатор может прятать следы от иглы.

К тому же СМИ заметили, что "директор РФ" часто сжимает рукой край стола или ручки кресла. При этом он подергивает ногой да еще и постоянно кашляет.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Другие новости:

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