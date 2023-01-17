РФ и Беларусь будут наступать на Киев - польский аналитик

Эксперт убежден, что именно для попытки "захвата" столицы Путин проводит мобилизацию в России.

Россия может пойти на Киев вместе с Беларусью / Коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну против Украины, отдаст приказ наступать на Киев. В этот раз к россиянам может присоединиться и армия Беларуси. Об этом заявил польский аналитик Криштоф Войчал, сообщает Wirtualna Polska.

Он отметил, что Путин был убежден в том, что Киев падет уже через 3 дня. Именно из-за этого, по мнению аналитика, он "не подготовился лучше".

Теперь "директор России" проводит мобилизацию и хочет отправить на фронт сотни тысяч оккупантов. Именно их он может использовать для "захвата" Киева.

"Второе наступление на Киев не только состоится, но и будет поддержано силами белорусской армии … Путин не просто так политически рисковал, объявляя мобилизацию, чтобы не использовать сотни тысяч призывников для достижения полной победы. Половинчатые решения кремлевские власти не интересуют", - сказал Войчал.

Аналитик считает, что в этом вопросе нужно следить за тем, что происходит непосредственно в Беларуси. Ведь именно с этой территории может начаться наступление.

"Информация по этому направлению имеет решающее значение для правильного и заблаговременного прочтения намерений Путина, а также для предсказания "нулевого часа". Это момент второй операции по Киеву … Вопрос только в том, вступит ли Беларусь в войну с Александром Лукашенко у руля – его маневрирование в сторону Путина заставит изменить режим в Минске", - объяснил аналитик.

Угроза нового наступления России на Украину

Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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