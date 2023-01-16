'Имеем необходимые силы': Беларусь засыпала Украину новыми угрозами

В Беларуси цинично врут о том, что Украина якобы готовит "провокации на границе".

Беларусь угрожает Украине / коллаж фото УНИАН

В Беларуси цинично заявили о готовности к якобы "провокациям" со стороны Украины. Там уже говорят, что подготовились к этому. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко, сообщают местные пропагандисты.

Новые угрозы посыпались в сторону Украины якобы из-за "неспокойной обстановки на границе". Муравейко пытается всех убедить, что Украина может совершить "акты агрессии против Беларуси".

"Держим порох сухим, имеем необходимый комплект сил и средств, которые отреагируют на любые проявления агрессивности или террористической угрозы на нашей территории", – сказал он.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

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