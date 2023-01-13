Сжимал кулаки и хватался за руку: странное поведение Путина может говорить о его болезнях — СМИ

Странное поведение президента РФ Владимира Путина на последнем публичном совещании вызвало новую волну слухов о его болезни.
При этом лидер страны-агрессора хватался левой рукой за правую, стараясь как как бы ее "защитить", пишет Daily Star.
Кроме того, на опубликованных кадрах российский диктатор складывает руки вместе и сжимает левую руку в кулак, говоря со своими подчиненными.
В материале подчеркивается, что видеозапись со странным поведением Путина возобновила подозрения относительно состояния его здоровья.
Журналисты напоминают, что президент РФ склонен хвататься за углы столов правой рукой, и говорят, что это может быть связано с тем, что диктатор пытается прекратить ее дрожь.
Авторы статьи добавляют, что в РФ давно тиражируют слухи о том, что 70-летний Путин болен раком, болезнью Паркинсона на ранней стадии и другими заболеваниями, включая шизоаффективное расстройство.
Ранее сообщалось о том, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.
При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.
Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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