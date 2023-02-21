Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИ

Утро 21 февраля было не самым удачным у хозяина Кремля - к Владимиру Путину вызывали лечащего врача.

Джо Байден и Владимир Зеленсий встретились 20 февраля в Киеве / Фото ОП, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин впал в депрессию из-за последних событий в Украине, в частности, из-за визита главы Белого дома Джо Байдена в Киев. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, вчерашний день Путин посвятил подготовке финального текста послания Федеральному собранию.

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"Утро у президента не задалось. Визит президента США Джозефа Байдена в Украину, накануне годовщины начала "СВО", изрядно испортил настроение Путину", - говорится в сообщении.

Чтобы взбодриться, хозяину Кремля пришлось глотать таблетки.

"Лечащий врач президента во время утреннего осмотра главы государства отметил его депрессивное состояние и рекомендовал лекарство, после приёма которого настроение у Путина несколько улучшилось", - добавили на канале.

Как сообщал Главред, кремлевский директор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

Визит Джо Байдена в Киев

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. О нем объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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