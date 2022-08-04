США могли бы ликвидировать Путина так, как и лидера 'Аль-Каиды' - генерал СБУ

США могли бы ликвидировать Путина, как лидера "Аль-Каиды" / Фото УНИАН

Спецслужбы США теоретически способны ликвидировать российского диктатора Владимира Путина как это они сделали с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, сообщает Эспрессо.

Он отметил, что ликвидация подтверждает "безграничные возможности спецслужб США".

"Теоретически американские спецслужбы способны поступить с Путиным так же, как с лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири. Но надо понимать, что та система ПВО, которая защищает Путина, а также переносные ЗРК и система радаров - могут повредить ликвидации этого террориста", - сказал Виктор Ягун.

Генерал подчеркнул, что представители спецслужб США следили за лидером "Аль-Каиды" много дней, изучили его график и узнали о привычках.

"А также использовали ракеты, которые были оснащены не взрывчаткой, а специальными лезвиями для ликвидации террориста. Эта уникальная спецоперация, которая длилась не один день, подтверждает, что возможности американских спецслужб пока фактически безграничны", - сказал Виктор Ягун.

Путин болен - что известно

Во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля "немножко простудился" из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

Астролог Влад Росс прогнозирует, что август 2022 станет самым опасным месяцем для президента РФ Владимира Путина в плане здоровья. Специалист не исключает, что его самочувствие может резко ухудшиться, а кресло под российским диктатором окончательно расшатается.

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