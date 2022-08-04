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"Это путинская капитуляция": Арестович объяснил, зачем Путину "мир" и почему переговоров не будет

4 августа 2022, 07:47

Россия хочет переговоров, потому что боится нашего успеха. Кремлю нужно принудить Украину к "миру", чтобы получить передышку перед очередным наступлением.

Арестович, Путин
Арестович объяснил, зачем Путину мирные переговоры / Фото УНИАН

Когда в России говорят о мирных переговорах, это значит, что у них большие проблемы на фронте. Россия хочет принудить Украину к мирному плану, чтобы получить передышку перед очередным наступлением.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live в среду, 3 августа.

По его словам, мирные предложения из Кремля могут звучать как угрозы, жесты доброй воли, "единственный выход", но это первые строки в капитуляции.

"Посмотрите на характер этих предложений. Это путинская капитуляция. Они признаются, что не в состоянии продолжать боевые действия. Они Бахмут, Славянск и Краматорск не могут взять, не то что Киев", – сказал Арестович.

По словам советника Офиса президента, Украина может пойти на переговоры, когда будет диктовать условия.

"Шрёдер заговорил о мирных переговорах. Лавров периодически заявляет, что Россия всегда настроена мирные переговоры. Каждый раз это звучит из какой-то экзотической страны, когда у армии РФ не выходит выполнить поставленную задачу. Дело в том, что поставленные задачи они не могут выполнить по умолчанию. Они давят, концентрируются, куда-то там наступают, но решить стратегические задачи военным путём не могут. И отступить не могут", – говорит он.

Арестович считает, что РФ хочет принудить Украину к мирному плану для передышки перед очередным наступлением.

"Прилетят новые "химарсы" на голову всем любителям переговоров. Переговоров не будет. Они хотят переговоров, потому что боятся нашего успеха", – резюмировал советник главы ОП.

Как сообщал Главред, бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет переговоров и дипломатического решения войны в Украине.

"Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров", – сказал Шредер.

Отметим, немецкий политик находится в дружественных отношениях с главой Кремля. Недавно он ездил в Москву и встречался там с лидером РФ.

Переговоры Украины и России

27 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к возобновлению переговоров с Россией, когда Киев снова сможет действовать с позиции силы. Время для диалога с Москвой еще не пришло.

3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров между Украиной и Россией. Он перечислил условия для начала переговоров между Киевом и Москвой.

"Немедленное прекращение огня. Вывод z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины", - озвучил список Подоляк.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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