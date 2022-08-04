"Мы - перед затишьем": Арестович предупредил о сложном периоде войны в ближайшую неделю

Арестович сообщил 3 августа об общей военной ситуации на фронтах / Фото УНИАН

Настоящие боевые действия на фронте начнутся в течение недели. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, происходящее сейчас - "это только цветочки".

Арестович сообщил в эфире Фейгин Live в среду, 3 августа, об общей военной ситуации на фронтах. Так, по его словам, сейчас в Харьковской области ведутся бои местного значения с обстрелами населенных пунктов. Однако на Изюмском направлении наблюдается относительное затишье.

Он отметил, что истинный стратегический замысел оккупантов - не восточные области Украины.

"Задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении заставить нас перебросить туда резервы, чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление", - сказал он.

По словам Арестовича, сейчас "мы перед затишьем, настоящие события начнутся в течение примерно недели".

"Особенно принципиального ничего не происходит. Мы – перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели. Пока идут события, которые многим, особенно тем, кто на месте, кажутся. Но если смотреть на стратегический размах всего театра, то понимаем, что это – местные действия. Однако эти местные действия преследуют и цель, и результаты", — сказал советник руководителя ОП.

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Как сообщал Главред, ранее Алексей Арестович заявлял, что украинским военным катастрофически не хватает тяжелого вооружения, которое необходимо для защиты и освобождения наших территорий от российских оккупантов. По его словам, защитникам приходится воевать на линии фронта протяженностью около 1300 км. К тому же необходимо обезопасить 2600 км границы.

Также, по словам Арестовича, войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

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