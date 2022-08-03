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"Мы не справимся": Украине катастрофически не хватает оружия - Арестович

3 августа 2022, 10:47

Украинским защитникам надо воевать на линии фронта протяженностью около 1300 км.

украинские военные арестович
Украине не хватает оружия / коллаж фото Генштаб ВСУ, офис президента

Украинским военным катастрофически не хватает тяжелого вооружения, которое необходимо для защиты и освобождения наших территорий от российских оккупантов, которых отправил сюда Путин. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Rzeczpospolita.

Нашим защитникам приходится воевать на линии фронта протяженностью около 1300 км. К тому же необходимо обезопасить 2600 км границы.

"Для полноценного и эффективного наступления нам не хватает тяжелой техники. Нужно понимать, что это не локальная война – это самая большая континентальная война с 1945 года. А с таким количеством оружия мы не справимся", – заявил Арестович.

Он добавил, что украинцы уже "могли быть во Владивостоке", если бы каждая страна Европы помогала Украине с такой решительностью, как Польша.

Напомним, Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard. Причиной называют их "непригодное для использования состояние" и утверждают, что танки якобы "опасны для людей".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Соединенные Штаты Америки и другие западные союзники имеют необходимое оружие, которое могли бы передать Украине. Однако они не передают очень большое его количество, ведь волнуются и о своей собственной безопасности. Они не хотят снижать собственную защищенность.

Другие новости:

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