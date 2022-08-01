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Запад хочет, чтобы РФ воевала в Украине обычным оружием: угроза химатаки минимальная - Жданов

1 августа 2022, 02:45

Чтобы защититься от химического оружия, понадобятся специальные защитные костюмы и вещества, деактивирующие вредное воздействие.

химическая атака, Олег Жданов
Угроза применения химического оружия в Украине минимальная / Коллаж фото Главред, ua.depositphotos.com

Западные страны пытаются всячески послать России сигналы, дающие понять, что не следует применять химическое оружие на территории Украины. По этому угроза химатаки минимальна. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он убежден, Путин пока считает, что война в Украине "идет по плану". Таким образом РФ пока не будет применять химическое оружие.

"Пока РФ еще не считает, что они проиграют. Мне так кажется, что Путин думает, что все идет по плану, и проигрывать он пока не собирается. Поэтому угроза применения РФ химического оружия минимальна. Есть целая серия сигналов, которые посылает Запад России по использованию оружия массового уничтожения в этой войне. То есть все хотят, чтобы война продолжалась только обычным оружием", — пояснил Олег Жданов.

Эксперт отметил, что в случае применения Россией химического оружия, для защиты понадобятся специальные костюмы и вещества, которые способны деактивировать вредное воздействие.

"Чтобы защититься от химического оружия, нужны специальные средства, кроме средств индивидуальной защиты. Противогазы и фильтры спасут только от нервно-паралитических химических веществ. Если будет применено другое оружие — нужен комплект. Некоторие вещества могут действовать в течение суток, здесь понадобится деактиватор. Нужны герметичные укрытия с автономной водой и канализацией", — добавил Жданов.

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Напомним, недавно стало известно, что Германия передает Украине транспорт и специальное оборудование для дезактивации радиоактивных, биологических и химических боевых отравляющих веществ. Украина получит 6 специальных автомобилей, которые оснащены двумя резервуарами для обеззараживающих веществ.

Бывший главком сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Путин не будет бросать ядерные бомбы на Украину, однако он не исключил, что РФ может применить химическое оружие.

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