Жданов объяснил, почему США и другие партнеры не дают Украине достаточно оружия/ УНИАН, Главред

Соединенные Штаты Америки и другие западные союзники имеют необходимое оружие, которое могли бы передать Украине. Однако они не передают очень большое его количество, ведь волнуются и о своей собственной безопасности.

Они не хотят снижать собственную защищенность. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.uа.

"Дело в том, что никто не хочет пренебрегать собственной безопасностью. На фоне нашей войны все вспомнили о собственной армии. Ой, а что у нас? Вот по этому принципу теперь все европейские страны требуют гарантии безопасности", – отмечает Жданов.

Он напомнил о ситуации с танками, которая возникла в Польше. Германия пообещала дать этому государству "Леопарды" взамен на то, что она предоставит Украине другие танки – Т-72. Однако ФРГ фактически бросила Польшу, и та техника, которая была ей обещана, поехала в Грецию.

"Поэтому сегодня Польша закупает американские танки "Абрамс". Но отдала она более 200, а получать будет по 20 штук каждый квартал", – отмечает военный эксперт.

Так же Словакия не хочет сейчас передавать самолеты, пока ей не передадут новые.

"То же самое и Словакия. Она готова передать истребители Миг-29, но до прихода F-16, которые они купили в США, они хотят, чтобы кто-то гарантировал им, что закроет их небо. Вот в чем проблема", – пояснил Жданов.

По его словам, подобная ситуация и с США. Он отметил, что Соединенные Штаты могут дать Украине необходимое количество техники, однако в таком случае они не смогут разворачивать войска, для которых эта техника стоит на хранении.

"Они запускают производство оружия. Проблема в том, что все испугались опасности и никто не хочет снижать уровень защищенности собственного государства", – говорит военный эксперт.

Напомним, в Пентагоне заявили, что они "продвигаются вперед" в вопросе предоставление Украине систем противовоздушной обороны NASAMS и уже находятся в процессе их закупки. Однако точных сроков, когда могут быть осуществлены такие поставки, в американском оборонном ведомстве до сих пор не называют.

Также ранее сообщалось, что правительство Королевства Норвегии передало Украине для использования во время войны 14 бронированных патрульных машин IVECO LAV III.

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