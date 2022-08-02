Уходят в запои: в рядах оккупантов возросло неповиновение офицерам и межэтнические конфликты

В рядах оккупантов из-за алкоголя возросло неповиновение офицерам и межэтнические конфликты/ ua.depositphotos.com

Российские захватчики начали чаще злоупотреблять алкоголем.

Из-за этого обостряется раздор в рядах оккупантов – личный состав начинает демонстрировать неповиновение своим командирам. Кроме этого, растет количество межэтнических конфликтов, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что армия страны-агрессора России продолжает терять на фронте много своих военных.

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие – неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты", – говорится в вечерней сводке Генштаба за 2 августа.

Ранее сообщалось, что российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и русские стреляют друг в друга. Командир взвода бригады Богуна Андрей рассказал, что причиной этому является то, что россияне бросают представителей нацменьшинств из так называемых республик на наиболее горячие направления.

Напомним, российские захватчики массово отказываются воевать в Украине, ведь боятся вернуться домой "грузом 200". Очередной такой случай произошел с ротой одной из дивизий оккупантов, которая считается элитной. Брать оружие в руки отказалась целая рота Кантемировской танковой дивизии врага.

Читайте также: