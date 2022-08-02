'На нужды, вызванные варварской войной РФ': Украина получила от ЕС 1 миллиард евро помощи

Украина получила от ЕС €1 миллиард помощи/ Фото Reuters

Украина получила 1 миллиард евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Первую часть помощи (500 миллионов евро) предоставили в понедельник, 1 июля, вторую часть – 2 июля. Об этом говорится на официальном сайте Европейского Союза.

При этом в ЕС напомнили, что решение о новой исключительной макрофинансовой помощи было принято Европейским парламентом и Европейским советом 12 июля 2022 года.

Это лишь первая часть помощи, которую ЕС предоставит Украине. Ожидается получение еще 8 миллиардов евро.

"Эта выплата в размере 1 миллиарда евро является первой частью нашего пакета макрофинансовой помощи в размере 9 миллиардов евро, призванного помочь Украине удовлетворить ее неотложные финансовые потребности, вызваны варварской войной России", – отметил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он также отметил, что Еврокомиссия, страны-члены ЕС и международные партнеры будут работать над следующими шагами по восстановлению Украины в долгосрочной перспективе.

"До тех пор, пока будет нужно, ЕС будет выделять всю политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, необходимую для оказания помощи Украине и ее народу в условиях длительной неправомерной агрессии со стороны России", – заявил Домбровскис.

В ОП подтвердили, что деньги от ЕС уже пришли

Получение 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза подтвердили в Офисе президента Украины. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сообщил об этом во время брифинга, пишет Укринформ.

"Очень позитивная новость сегодня – Украина получила 1 миллиард евро из тех 9 миллиардов макрофинансовой помощи, о которых было принято решение всех лидеров государств-членов ЕС. Дважды Европейский совет подтверждал это решение. Ожидаем получения еще 8 миллиардов евро", – отметил Жовква.

Напомним, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг утверждение о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций в то время как европейские потребители уже ощущают на себе бремя высоких счетов за электроэнергию.

Ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Украине необходимо стремиться к Евросоюзу и убедить европейские страны в том, что "Россия не великая страна и ей не нужно сохранять лицо".

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