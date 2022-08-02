В Украине резко "взлетели" цены на популярный вид мяса: в чем причина

В Украине повысились цены на свинину / xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai

На украинском рынке существенно "взлетели" цены на свинину - в первую очередь это связано с дефицитом сырья, рассказал во время телемарафона рассказал руководитель Ассоциации "мясной отрасли" Николай Бабенко.

"Образовался огромный дефицит сырья, то есть дефицит свиней, который и привел к росту цен, при том, что корма значительно подешевели. Этот дефицит на третий квартал составляет уже 30-40% и ожидается, что до конца года он будет составлять 50%", - сообщил он.

По словам эксперта, в данный момент из-за войны и действий государства образовался дефицит и его закрыть не удастся до лета 2023 года.

А июльская девальвация гривны, как отметил эксперт, привела к тому, что импорт свинины стал дороже и малопривлекательным для перерабатывающих предприятий.

"До войны средняя розничная цена на свинину была 100 грн/кг, а сейчас в связи с подорожанием свиней - на 50%, также выросли и цены на мясо на 50%, то есть это уже 150 грн/кг. И этот рост не останавливается. В Украине уже установлен антирекорд по цене на свиней - это 60 грн за килограмм живой массы, до войны это было 45 грн. И цена будет расти дальше, возможно мы даже увидим цену 70 грн", - подчеркнул руководитель ассоциации.

Рост цен на продукты в Украине

Повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

Как рассказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), рост цен на продукты может быть больше, чем рост курса.

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

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