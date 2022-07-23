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Цены на продукты взлетят: что подорожает больше всего в Украине

23 июля 2022, 19:42

Украина практически полностью обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами питания.

Продукты, деньги
Подорожание продуктов / УНИАН

Повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

Как рассказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), рост цен на продукты может быть больше, чем рост курса.

"Сейчас в Украине довольно сложная логистика из-за блокирования морских путей. Поэтому кроме роста стоимости непосредственно продуктов питания в гривне будет дорожать и стоимость доставки из-за роста стоимости топлива", - пояснила она, пишет РБК-Украина.

Вместе с тем, по словам аналитика, хорошая новость в том, что Украина практически полностью обеспечивает себя всеми необходимыми продуктами питания и только незначительную часть импортирует.

Литвин уточнила, что самые большие объемы импорта в Украину идут по фруктам (бананы, различные виды цитрусовых), овощам (помидоры, перец и др), морской рыбе, рису и алкогольным напиткам.

По данным "Минфина", 23 июля средний курс доллара в банках установился на уровне 37,50 (покупка) и 38,90 (продажа). На черном рынке 39,10 и 39,67 соответственно.

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Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

Повышение фиксированного курса доллара НБУ на 25% снизит разницу между официальной и рыночной стоимостью валют, однако цены на топливо и импортные товары могут увеличится.

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