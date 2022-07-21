Плюс 25%: Нацбанк поднял курс доллара до 36,56 грн

Нацбанк поднял курс доллара до до 36,56 гривні / УНИАН, pixabay

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

"Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн за доллар США в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения нашей и мировой экономике", ‒ говорится в тексте.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

"Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы, что жизненно необходимо в условиях войны", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин спрогнозировал, что курс гривны будет медленно двигаться к отметке в 40 грн/$.

"На мой взгляд, сейчас мы переориентируемся на новый курс, будет пересчет цен с учетом нового курса. Нацбанк ведь удовлетворяет заявки банков, поэтому предприятия все-таки будут вынуждены переходить, добивать свой курс, который будет. У нас уже курс больше 37 грн. Пока медленно будем идти к 40 грн/$, посмотрим, как будет развиваться ситуация", – уточнил он.

До того представитель начальственного состава НБУ Екатерина Рожкова утверждала ‒ что национальный регулятор финансов уже скоро от твердо зафиксированного курса гривны к доллару (сейчас он "заморожен" для корпораций, которые работают на экспорт и компаний, которые работают на импорт).

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