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Скоро Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа - Боррель о санкциях против РФ

30 июля 2022, 11:14

ВВП России в этом году сократится на 10%. По словам главного дипломата ЕС, это приведет к наибольшей рецессии со времен распада Советского Союза.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель прокомментировал действие антироссийских санкций / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отверг утверждение о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций в то время как европейские потребители уже испытывают на себе груз высоких счетов за электроэнергию. Об этом Боррель сказал в интервью DW.

По его мнению, более важным, чем сокращение потребления российского газа, являются усилия, направленные на "разрыв связей российской экономики с остальным миром".

"Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях", - сказал главный дипломат ЕС.

Он добавил, что в российских танках используются западные компоненты.

"Посмотрите на корпус подбитого российского танка. И вы увидите, сколько там электронных компонентов западных компаний. Они (россияне, - ред.) больше не будут иметь к ним доступа", - сказал Боррель.

Он рассказал, что ВВП России в этом году сократится на 10%, что, по его словам, приведет к "наибольшей рецессии… со времен распада Советского Союза".

"Очень скоро президенту России Путину "придется выбирать между оружием и маслом для народа", – сказал Боррель.

Как сообщал Главред, 29 июля США вновь расширили список санкционных ограничений против России. Известно, что в него угодили двое физическихз лиц, а также четыре организаций. Причина введения санкций - вмешательство в выборы за рубежом и злонамеренная киберактивность.

21 июля стало известно, что седьмой пакет санкций против Российской Федерации был согласован странами Европейского союза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что очередной пакет санкций против России содержит, среди прочего, запрет на импорт российского золота.

Другие новости:

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