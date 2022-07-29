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США ввели новые санкции против россиян: кто угодил в список "счастливчиков"

29 июля 2022, 22:07

Первым номером в перечне указана Наталья Бурлинова - основатель и президент "Креативной дипломатии".

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США ввели новые санкции против РФ / reuters

В пятницу, 29 июля, США вновь расширили список санкционных ограничений против России. Известно, что в него угодили двое физическихз лиц, а также четыре организаций. Причина введения санкций - вмешательство в выборы за рубежом и злонамеренная киберактивность, говорится в сообщении Министерства финансов.

Кто попал в список санкций

Первым номером в перечне указана Наталья Бурлинова - основатель и президент "Креативной дипломатии". Работала в ФГУП "Рособоронэкспорт", затем два года - в дирекции международных программ "РИА Новости", в том числе в бюро в Вашингтоне.

Еще один "счастливчик" американских санкций - Александр Ионов -- основатель "Антиглобалистского движения России", член Общественного совета ФСИН, бывший член московской ОНК. По данным СМИ, Ионов занимается охранным бизнесом в Сирии, а также консультированием местных бизнесменов. Причастен к соучастию в политических репрессиях, составлению доносов на независимые СМИ и публичные клеветы на журналистов, соучастию в схемах по обходу международных санкций.

Под санкции попали также 4 организации:

  • ЦПРГІ "Креативная дипломатия". Тип организации: деятельность политических организаций; Целевой тип: благотворительная или некоммерческая организация. Организация связана с уже упомянутой Натальей Бурлиновой.
  • "Антиглобальное движение России". Целевой тип - благотворительная или некоммерческая организация, связанная с выше упомянутым Александром Ионовым.
  • еще две организации связанные с Ионовым - "Ионов трансконтенентал" и глобальное информационное агенство "Стоп империализм".

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

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