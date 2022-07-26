В РФ надумали признать Украину "террористическим государством"

Россия планирует признать Украину "террористическим государством" / Коллаж фото УНИАН

В России хотят признать Украину якобы "террористическим государством". Там уже даже подготовили соответствующий законопроект с предложением. Об этом сообщают росСМИ.

Признать Украину якобы "страной-террористом" хотят представители российской партии "Справедливая Россия - за правду".

В документе сказано, что РФ может якобы признать "спонсором терроризма" любую страну, которая поставляет в Украину товары военного назначения. На территории РФ хотят конфисковать имущество граждан таких стран.

Судя по всему, именно так Россия отвечает на просьбу Украины признать РФ страной-спонсором терроризма после того, как она начала полномасштабную кровопролитную войну.

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Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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