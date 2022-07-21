Евросоюз ударил по РФ новым пакетом санкций с запретом на импорт золота

Принят седьмой пакет санкций против РФ / Reuters

Седьмой пакет санкций против Российской Федерации был согласован странами Европейского союза.

О новом пакете ограничительных мер против РФ сообщила в сервисе микроблогов Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что очередной пакет санкций против России содержит, среди прочего, запрет на импорт российского золота.

"Государства-члены согласились на наши усиленные и продленные санкции ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем поддерживать высокое давление столько, сколько потребуется", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

В свою очередь постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс ранее сообщил, что этот пакет санкций также предусматривает новый экспортный контроль, замораживание активов "Сбербанка" и расширение санкционного списка более чем на 50 новых физических и юридических лиц: политиков, военных лидеров, олигархов и пропагандистов.

Читайте такжеВ МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФ

Санкции против РФ

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.

Напомним, Зеленский назвал самуюсложную задачу для Вооруженных сил Украины. День за днем ВСУ уничтожают наступательный потенциал россиян, который нужно переломить, а это очень сложная задача.

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