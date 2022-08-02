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Легализируют ли однополые браки: Зеленский ответил на петицию

2 августа 2022, 20:09

Правительство нарабатывало решения для легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства, отметил президент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на петицию об однополых браках / president.gov.ua

Согласно Конституции Украины - брак это союз мужчины и женщины и менять основной закон в военное время нельзя, отметил глава государства, отвечая на петицию о легализации однополых браков, говорится в сервисе электронных петиций.

Зеленский подчеркнул, что уровень демократичности общества измеряется в том числе через политику государства, направленную на обеспечение равных прав для всех граждан. И Конституция Украины гарантирует незыблемость прав и свобод человека.

"По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51). В условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена (статья 157)", - отметил президент.

В то же время, по его словам, правительство нарабатывало решения для легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины по просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - добавил Зеленский.

Ранее Главред писал о том, что после того, как на сайте президента набрала необходимое количество голосов петиция о запрете выдачи повесток на блокпостах, АЗС и улице, на нее отреагировал Владимир Зеленский. Как говорится в ответе главы государства на электронную петицию, данный вопрос будет комплексно проработан правительством.

Он напомнил, что призыв резервистов и военнообязанных на службу проводится в порядке, который определен законами о военной службе и мобилизации. А выдача повесток регулируется актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ.

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Владимир Зеленский однополые браки новости Украины
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