"Для нас это будет архинеобходимо": дипломат объяснил важность вступления Украины в ЕС

Евросоюз, Огрызко / скриншот, УНИАН

Украине необходимо стремиться в Евросоюз и переубедить европейские страны в том, что "Россия не великая страна и ей не нужно сохранять лицо".

Во время чата на Главреде дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что сегодня это единственный союз, где есть возможности для быстрого роста.

"Для нас это будет архинеобходимо, потому что иначе мы будем топтаться на месте десятилетиями", - пояснил дипломат.

Огрызко напомнил, что ЕС – это стандарты демократии, которых пока у нас нет и которые будут обязательными.

"Членство в ЕС – это, собственно, пропуск в клуб самых состоятельных, демократичных и социальных стран. Все-таки уровень жизни в ЕС по сравнению с остальным миром на порядок выше, разве что США и Канада, Австралия и Япония опережают", - отметил эксперт.

По словам дипломата, на пути вступления Украины в ЕС среди прочих преград стоит Россия.

"Вопрос лишь в том, как мы будем убеждать немцев и французов, чтобы они не говорили про "великую Россию", которую нужно уважать и дать ей возможность сохранить лицо. Но это уже вопрос следующих лет…", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее в Москве пожаловались на "железный занавес" между Россией и Евросоюзом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, отношений между страной и союзом "по сути не существует" уже с 2014 года.

"Что касается "железного занавеса", я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеев Владимир Владимирович, глава МИД Беларуси, - ред.), он практически уже опускается. Пусть они (Запад, - ред.), только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - заявил Лавров.

Читайте такжеУкраина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомТакже сообщалось, что генеральный директор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюкля заявила, что для вступления в Европейский Союз Украине может потребоваться семь лет.

Через год вряд ли удастся достичь такой цели. Нужно провести имплементацию большого массива европейского законодательства и выполнить требования Еврокомиссии. На интеграцию страны в ЕС, вероятно, уйдет около 7 лет.

Читайте также: