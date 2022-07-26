УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Для нас это будет архинеобходимо": дипломат объяснил важность вступления Украины в ЕС

26 июля 2022, 15:33

На пути вступления Украины в ЕС среди прочих преград стоит Россия, уверен эксперт.

Евросоюз, Огрызко
Евросоюз, Огрызко / скриншот, УНИАН

Украине необходимо стремиться в Евросоюз и переубедить европейские страны в том, что "Россия не великая страна и ей не нужно сохранять лицо".

Во время чата на Главреде дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, что сегодня это единственный союз, где есть возможности для быстрого роста.

"Для нас это будет архинеобходимо, потому что иначе мы будем топтаться на месте десятилетиями", - пояснил дипломат.

Огрызко напомнил, что ЕС – это стандарты демократии, которых пока у нас нет и которые будут обязательными.

"Членство в ЕС – это, собственно, пропуск в клуб самых состоятельных, демократичных и социальных стран. Все-таки уровень жизни в ЕС по сравнению с остальным миром на порядок выше, разве что США и Канада, Австралия и Япония опережают", - отметил эксперт.

По словам дипломата, на пути вступления Украины в ЕС среди прочих преград стоит Россия.

"Вопрос лишь в том, как мы будем убеждать немцев и французов, чтобы они не говорили про "великую Россию", которую нужно уважать и дать ей возможность сохранить лицо. Но это уже вопрос следующих лет…", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее в Москве пожаловались на "железный занавес" между Россией и Евросоюзом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, отношений между страной и союзом "по сути не существует" уже с 2014 года.

"Что касается "железного занавеса", я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеев Владимир Владимирович, глава МИД Беларуси, - ред.), он практически уже опускается. Пусть они (Запад, - ред.), только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - заявил Лавров.

Читайте такжеУкраина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомТакже сообщалось, что генеральный директор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюкля заявила, что для вступления в Европейский Союз Украине может потребоваться семь лет.

Через год вряд ли удастся достичь такой цели. Нужно провести имплементацию большого массива европейского законодательства и выполнить требования Еврокомиссии. На интеграцию страны в ЕС, вероятно, уйдет около 7 лет.

Читайте также:

Евросоюз Владимир Огрызко новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:01

"Меня атаковали": Басков пожаловался на украинцев

15:51

Какая мука самая вредная для здоровья, а какая наоборот поможет похудеть

15:44

Добронравов отреагировал на "черный список" Кошмал

15:40

"Сумасшедший шаг": дипломат предупредил о катастрофе для РФ при ядерном ударе по УкраинеВидео

15:33

"Для нас это будет архинеобходимо": дипломат объяснил важность вступления Украины в ЕСВидео

Реклама
15:30

Агентов ФСБ "спалили": Грозев раскрыл детали спецоперации по "угону самолетов" РФФотоВидео

15:20

"Горите в аду": Притула обратился с пламенным "приветом" к русским

15:12

Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецептВидео

15:02

Приметы на 27 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

14:49

Украину накроют сильнейшие грозы: спасатели назвали самые опасные регионыВидео

14:29

"Не нужно практиковать игры вчетвером": экстрасенс назвал пикантную причину расставания Дорофеевой и Дантеса

14:24

"Отрезать" Крым от ОРДЛО: генерал раскрыл сценарий освобождения ХерсонщиныВидео

14:22

Евросоюз проигрывает России войну на информационном фронте - PoliticoВидео

14:06

Российские войска полностью уйдут из Украины весной 2023 года - военный эксперт

14:03

Кондратюк пояснил, каким россиянам нужно давать визы на въезд в Украину

13:59

"Пугающе худая": тощая Варнава попала на видеоВидео

13:46

Подкуп и "промывка мозгов": РФ готовит "присоединение" оккупированных территорий УкраиныВидео

13:39

"То, что нужно украсть": историк объяснил, почему в РФ тянутся к Киевской Руси и поддерживают Путина

13:38

Лицензия российского букмекера 1xBet в Украине до сих пор не аннулирована

13:36

Путин готов к переговорам с Украиной: Жданов назвал причину и объяснил, в чем план РФ

Реклама
13:28

На Волыни женщина вырастила на своем огороде огурец-"Джавелин": он как половина ее руки

13:19

Называл Украину "окраиной" России: ВСУ отправили наглого оккупанта домой в мешкеВидео

13:12

Пожар и взрывы: в ВСУ рассказали об ударе по нефтебазе оккупантов в ДонецкеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 27 июля 2022: Тельцам – подсказки судьбы, Весам – старые обиды, Водолеям – переездВидео

12:49

Забросают ракетами: трем городам Украины в конце июля грозит опасностьВидео

12:46

Уже купила две машины и два тепловизора для ВСУ: 7-летняя Ира собирает на Джавелин, делая веночки

12:40

Оккупанты не успевают увидеть ее красоту: очаровательная снайперша Александра защищает Украину

12:30

Груз 200 для Ставрополья: ВСУ уничтожили командира вертолетной эскадрильи РФВидео

12:06

Изгнание оккупантов и демилитаризация РФ: в ОП назвали цели Украины в войне с РоссиейВидео

12:00

"РФ кинет с зарплатой и его семью": ВСУ ликвидировали оккупанта, не успевшего повоевать даже месяц

11:59

"Надо избавиться от зависимости": Кулеба отреагировал на газовый шантаж Путина против ЕвропыВидео

11:40

Поседел и отрастил бороду: в сеть попало фото изменившегося Винника

11:32

Военный аналитик назвал ключевую целью для ВСУ при освобождении ХерсонщиныВидео

11:23

Много клеток мозга уже умерло: врачи назвали еще одну вероятную болезнь ПутинаВидео

11:00

"Сделал Россию изгоем": в Госдепе жестко припечатали ПутинаВидео

10:56

В оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза: оккупанты в панике обвиняют ВСУВидео

10:38

Ракеты Harpoon ломают планы РФ: разведка Британии об ударе Москвы по порту ОдессыВидео

10:21

Здоровье пошатнется еще больше, будет покушение: астролог назвал самый опасный месяц для ПутинаВидео

09:54

На фронте погибли граждане США: один из них имел украинские корниВидео

09:34

"Отвалятся" целые регионы: экс-глава МИД раскрыл сценарий распада РФВидео

Реклама
09:30

"Должны понять, почему их ненавидят": в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине

09:04

Требовал отправить его в Украину: снайпер ВСУ ликвидировал оккупанта-путинистаВидео

08:34

Солдаты РФ массово дезертируют и отказываются воевать в Украине – ПентагонВидео

08:34

Деоккупация Новой Каховки лишит "спецоперацию" рф всякого смысламнение

08:33

"Путин съест всех": Уоллес призвал страны отказаться от "нейтралитета" в войне РФ против Украины

08:22

Гороскоп на сегодня 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемыВидео

07:52

ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и взорвали КП "элитных" войск РоссииВидео

07:50

Возле Мелитополя военные РФ переехали на КамАЗе авто с семьей, погиб ребенокВидео

07:50

Все залеплено штукатуркой, замазано свежей краской: самые распространенные ошибки в ремонтеВидео

07:13

На Запорожье и Херсонщине оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISWВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять