В Кабмине назвали сроки вступления Украины в Евросоюз

Украине понадобятся годы, чтобы перейти к жизни по законам Европы - Форсюк / ua.depositphotos.com

Для того чтобы вступить в Европейский Союз Украине может потребоваться семь лет. Через год вряд ли удастся достичь такой цели. Нужно провести имплементацию большого массива европейского законодательства и выполнить требования Еврокомиссии. На интеграцию страны в ЕС, вероятно, уйдет около 7 лет. Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса по координации евроинтеграции Наталья Форсюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что у Украины нет шансов на вступление в ЕС в 2023 году. Киев не успеет выполнить все процедуры. Понадобится около семи лет.

Читайте такжеГорькая пилюля к сладкой конфете: ждать ли Украине неприятных сюрпризов от Евросоюза"Считаю, что нет (шансов вступить в ЕС в 2023 году). Это невозможно процедурно, не потому что Украина не справится. По анализу, семь лет - это очень хорошо. Я думаю, что исходить надо из этого", - полагает Форсюк.

По ее словам, украинское государство ждет долгий путь вступления в Евросоюз, так как нужно выполнить рекомендации из вывода Европейской комиссии. Украина в определенных вопросах демонстрирует прогресс, однако есть процессы, которые нужно выстраивать заново.

Также она добавила, что государства Евросоюза должны поддержать начало переговоров с Украиной, а Киев, в свою очередь, имплементировать европейское законодательство. Это длительная процедура.

"Раньше этого времени - очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам надо не только принять, а и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы - экономически, политически, судебно. Это не может случиться за год", - подчеркнула Ирина Форсюк.

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Украина получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС

Европейский совет 23 июня поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Руководитель Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение стало историческим моментом на пути интеграции в Евросоюз Украины и Молдовы, относительно европерспектив которой также был положительный вердикт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что переломным моментом, который позволил Киеву получить статус страны-кандидата в ЕС, стал визит лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии в Украину и их разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский гарант Владимир Зеленский отметил, что получение Украиной статуса страны-кандидата в ЕС позволило государству сделать серьезный шаг на сближение с Евросоюзом. По его словам, Украина станет равноправным партнером для европейских стран.

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