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Кулеба поведал о переломном моменте на пути к кандидатству в ЕС

23 июня 2022, 23:39

Кулеба подчеркнул, что важную роль в этом событии сыграл Макрон, ведь именно во время председательства Франции было принято это решение.

КУлеба ЕС
Кулеба рассказал, что стало переломным моментом на пути к кандидатству в ЕС / Коллаж Pixabay, Reuters

Переломным моментом для получения статуса кандидата в члены ЕС для Украины стал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоганниса, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Он отметил, что список стран-скептиков предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС был хорошо известен давно. В частности, в нем были Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия - все они имели определенные видения. Германия также была в этом лагере.

"Переломным моментом стал визит четырех лидеров в Киев в прошлый четверг и их разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Могу приоткрыть кулисы, в пятницу на следующий день была обнародована позиция Европейской комиссии, но в четверг, на момент визита лидеров, еще окончательной версии этого документа не было. Это был очень хрупкий процесс, но все удалось", - сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что важную роль в этом событии сыграл Макрон, ведь именно во время председательства Франции было принято это решение.

Евросоюз для Украины все ближе

Европейская комиссия в пятницу, 17 июня, вынесла рекомендацию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен официально сделала заявление о том, что Киев выполнил уже 80% требований ЕС.

Позже Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

За принятие соответствующей резолюции проголосовал Европарламент в четверг, 23 июня. Кроме Украины, он поддержал предоставление этого статуса также соседней Молдове.

За соответствующее решение, в котором призывают глав государств и правительств стран Евросоюза предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, проголосовало 459 депутатов Европарламента.

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