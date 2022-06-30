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В России пожаловались на "железный занавес" в отношениях с Евросоюзом

30 июня 2022, 19:14

Отношений между Россией и ЕС уже не существует с 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров пожаловался на "железный занавес" / Reuters

В Москве пожаловались на "железный занавес" между Россией и Евросоюзом. По словам главы МИД Сергея Лаврова, отношений между страной и союзом "по сути не существует" уже с 2014 года, пишет российский Интерфакс.

"Что касается "железного занавеса", я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеев Владимир Владимирович, глава МИД Беларуси, - ред.), он практически уже опускается. Пусть они (Запад, - ред.), только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - заявил Лавров.

Также глава МИД отметил, что отношений между Россией и ЕС уже не существует с 2014 года.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может пойти на реализацию сценария, связанного с применением тактического ядерного оружия. Украинские гарант считает, что мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы задействовать ядерное оружие могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главу Кремля Владимира Путина отстранит от власти "сама жизнь", тогда как Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению чиновника, Москву нужно разоружить, и лишить, в том числе, ядерного оружия.

17 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не угрожает ядерным оружием. Однако государство-агрессор может применить такое вооружение, если, дескать, увидит угрозу своему суверенитету.

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