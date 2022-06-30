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Лукашенко призвал Россию быть готовой к применению ядерного оружия

30 июня 2022, 16:24

Также Лукашенко добавил, что им "эта война не нужна.

Лукашенко Путин
Лукашенко призвал Путина готовится к применению ядерного оружия / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию быть готовой к использованию ядерного оружия. Об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы должны быть готовы. Был 41-й год, когда мы верили…. Поэтому мы верим, но мы должны порох держать сухим. По всем направлениям", - сказал Александр Лукашенко.

В самом конце он добавил, что им "эта война не нужна".

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Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия может пойти на реализацию сценария, связанного с применением тактического ядерного оружия. Украинские гарант считает, что мировые политики уже готовятся к такому возможному варианту развития событий. Угрозы Москвы задействовать ядерное оружие могут привести к появлению новых ядерных держав.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главу Кремля Владимира Путина отстранит от власти "сама жизнь", тогда как Россию в недалеком будущем ожидает распад государства. По мнению чиновника, Москву нужно разоружить, и лишить, в том числе, ядерного оружия.

17 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия якобы не угрожает ядерным оружием. Однако государство-агрессор может применить такое вооружение, если, дескать, увидит угрозу своему суверенитету.

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