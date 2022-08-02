Мощная атака по Львовщине: два взрыва, ракеты попали по воинской части

Россияне ударили по Львовской области / Коллаж npr.org, УНИАН

Вечером во вторник, 2 августа, военные России нанесли мощный удар по Украине. Известно, что из восьми выпущенных ракет были сбиты семь, а одна из них попала в воинскую часть в Червоноградском районе, говорится в Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"К сожалению, попадание в Червоноградский район, воинская часть. Два взрыва, информация о жертвах отсутствует, масштабы разрушений устанавливаются. Шесть ракет было сбито на подлете силами противовоздушной обороны", - отметил он.

Ракетный удар по Львовской области

Во вторник, 2 августа, российские оккупанты обстреляли ракетами территорию Львовской области. Под ударом оказался Червоноградский район, говорится в заявлении главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Предварительно: взрыв на территории Червоноградского района в результате ракетного удара", - рассказал он.

По его словам, оперативные службы выехали на место.

Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

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