"Не описать словами, там просто ад": Зеленский о ситуации в Песках и Авдеевке

В пригороде Донецка творится настоящий ад - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

В пригороде оккупированного Донецка в направлении Песков и Авдеевки ситуация со вражеским наступлением превратилась в настоящий ад, говорится в вечернем обращении главы государства Владимира Зеленского во вторник, 2 августа.

По информации президента Украины, ВСУ делают все возможное для того, чтобы противник постоянно нес все более болезненные потери благодаря западным вооружениям, в том числе HIMARS.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе - Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", - отметил Зеленский.

Он добавил, что каждый день украинские дипломаты делают все возможное, чтобы Украина получила то оружие, которое поможет остановить российскую орду.

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Напомним, российские оккупанты случайно взорвали собственный поезд с боеприпасами в оккупированной Херсонской области. Когда захватчикам подвезли боеприпасы, они пытались сделать дымовую завесу, чтобы скрыть поезд от украинских военных, но что-то пошло не так и раздался сильный взрыв.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России объявил полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Рассматривали этот вопрос по требованию российской Генпрокуратуры.

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