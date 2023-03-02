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"Начало освобождения РФ": в ГУР заявили, что события на Брянщине могут подорвать режим Путина

2 марта 2023, 20:14
Представитель ГУР подчеркнул, что он не может сделать предположений относительно того, могут ли события в Брянской области перерасти в гражданскую войну.
Владимир Путин, Андрей Юсов
В ГУР заявили, что события на Брянщине могут подорвать режим Путина / сайт Кремля, УНИАН

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал инцидент с "диверсантами" в Брянской области страны-агрессора России. Он подчеркнул, что для людей, причастных к мерам против кремлевского режима, это начало освобождения РФ. Об этом Юсов рассказал в эфире телемарафона.

"Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупления преступлений собственного государства и режима Путина", - сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, он не может сделать предположений относительно того, могут ли события в Брянской области перерасти в гражданскую войну. Он подчеркнул, что у Украины нет такой задачи.

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"Наша задача - освободить нашу территорию. В конце концов, так или иначе это должно повлечь трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", - добавил он.

События в Брянской области

В четверг, 2 марта, российские оккупанты, по всей вероятности, начали масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

В путинском ФСБ говорили, что в приграничном с Украиной Климовском районе Брянской области совместно с Минобороны страны-агрессора проводились мероприятия по уничтожению вооруженной украинской ДРГ в составе якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками".

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео организации "Русский добровольческий корпус", члены которого взяли ответственность за всю операцию на себя. И заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Украинские официальные лица, как и следовало ожидать, категорически отвергли утверждения пропаганды РФ о том, что в Брянской области "ведут бои" подконтрольные Киеву диверсанты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "проникновение украинской ДРГ" на территорию Брянской области является провокацией российских властей.

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