"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в Бахмуте

ВСУ мужественно защищают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города.

Сырский рассказал о сложной ситуации в Бахмуте / 93-я ОМБр Холодный Яр, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский вчера, 5 марта, посетил части, которые осуществляют оборону Бахмута и на подступах к городу.

Как отметил Сырский во время брифинга в Military Media Center, сейчас бои за город-крепость достигли наивысшего уровня напряжения.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно защищают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города", - рассказал Сырский.

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По его словам, сопротивление украинских сил на этом плацдарме продолжается уже в течение нескольких месяцев, все это время попытки российских войск захватить город разбивались об устойчивость защитников Украины.

"Наши защитники нанесли значительные потери врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника", - добавил командующий Сухопутных войск ВСУ.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Но Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

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