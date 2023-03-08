'Оккупанты давят по всем направлениям': боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники Бахмут

Ухудшение погодных условий, а именно передвижение по грязи личного состава и техники, влияет на боевые действия, отметил военный.

Боец ВСУ рассказал, покидают ли защитники Бахмут / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Сейчас ситуация в Бахмуте очень сложная. Российские оккупанты направили на это направление мощнейшие силы и пытаются штурмовать город-крепость.

Как рассказал боец 93-й бригады "Холодный Яр" Андрей Бабичев в комментарии 24 каналу, захватчики стянули все свои возможные силы и хотели еще неделю назад захватить Бахмут, но им это не удалось.

По словам военнослужащего, оккупанты продолжают давить по всем направлениям вокруг Бахмута. Особое внимание они уделяют так называемым "клещам", которые они хотят сомкнуть для того, чтобы окружить весь город. Однако захватчикам не хватает сил для того, чтобы захватить город.

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Бабичев отметил, что украинские военные проводят стабилизационные действия, отталкивают врага с юга и с севера города. Это локальные контратаки, которые не позволяют россиянам продвинуться и сомкнуть кольцо вокруг Бахмута.

"Относительно обороны города решает Генштаб, целесообразно ли стоять в самом Бахмуте. Думаю, будем там держаться, пока не выполнятся какие-то задачи. И потом командование будет решать, останемся мы там или нет", - подчеркнул боец 93-й бригады.

Военнослужащий также рассказал, что ухудшение погодных условий, а именно передвижение по грязи личного состава и техники, влияет на боевые действия.

"Если мы передвигаемся по грязи, то враг так же. И никакого преимущества для нас в этом нет. Пути вокруг Бахмута простреливаются врагом, поэтому мы передвигаемся по альтернативным дорогам – в непогоду на гусеничной технике. Если погода улучшится, будем использовать более быструю и мобильную", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Но Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

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