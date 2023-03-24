"Тревожный месседж": в Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в Москву

Поддержка России Китаем, которую продемонстрировал Си Цзиньпин, может перерасти в предоставление стране-террористу летального оружия.

В Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в Москву/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Москве является "тревожным месседжем", который указывает на поддержку страны-агрессора России Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, пишет Укринформ.

"Визит Си к Путину и его несколькодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки России", – заявил Остин.

Он подчеркнул, что такая поддержка со временем может перерасти в предоставление России оружия. Сейчас нет свидетельств того, что Пекин предоставляет Москве летальное оружие. Однако сам визит Си Цзиньпина в РФ уже является демонстрацией поддержки Путина, а это само по себе "является очень тревожным", отметил глава Пентагона.

видео дня

Он добавил, что если Китай всё-таки решится предоставить стране-агрессору России материальную поддержку, то это может повлиять на продолжительность войны в Украине. Такой шаг КНР может привести к тому, что влияние войны расширится не только в масштабах региона, но и во всем мире, выразил обеспокоенность Остин.

Визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая прибыл в РФ, несмотря на международный ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщили китайские СМИ, во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступает за деэскалацию напряженности.

После этого аналитики ISW отметили, что Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином. 21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Но обязательства, взятые на себя сторонами, заметно однобокие, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант отношений Китая и РФ, чем, вероятно, желает Путин.

Читайте также: