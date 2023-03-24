УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Тревожный месседж": в Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в Москву

24 марта 2023, 07:36
Поддержка России Китаем, которую продемонстрировал Си Цзиньпин, может перерасти в предоставление стране-террористу летального оружия.
Ллойд Остин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в Москву/ ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в Москве является "тревожным месседжем", который указывает на поддержку страны-агрессора России Китаем. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Комитете по вопросам ассигнований Палаты представителей США, пишет Укринформ.

"Визит Си к Путину и его несколькодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки России", – заявил Остин.

Он подчеркнул, что такая поддержка со временем может перерасти в предоставление России оружия. Сейчас нет свидетельств того, что Пекин предоставляет Москве летальное оружие. Однако сам визит Си Цзиньпина в РФ уже является демонстрацией поддержки Путина, а это само по себе "является очень тревожным", отметил глава Пентагона.

видео дня

Он добавил, что если Китай всё-таки решится предоставить стране-агрессору России материальную поддержку, то это может повлиять на продолжительность войны в Украине. Такой шаг КНР может привести к тому, что влияние войны расширится не только в масштабах региона, но и во всем мире, выразил обеспокоенность Остин.

Визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая прибыл в РФ, несмотря на международный ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщили китайские СМИ, во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступает за деэскалацию напряженности.

После этого аналитики ISW отметили, что Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином. 21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Но обязательства, взятые на себя сторонами, заметно однобокие, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант отношений Китая и РФ, чем, вероятно, желает Путин.

Читайте также:

война в Украине новости США Си Цзиньпин вторжение России новости Китая Ллойд Остин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:08

Пригожин пошел против Кремля: глава ЧВК "Вагнер" опроверг главные нарративы российской пропаганды

07:36

"Тревожный месседж": в Пентагоне предупредили об опасных последствиях визита Си Цзиньпина в Москву

07:18

Две дочки остались без отца: в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины

06:42

Ночью оккупанты атаковали "Шахедами" Украину: есть попадание в Кривом Роге

06:20

"Лучшие" танки в мире горят в режиме нон-стоп в Украинемнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Как вывести крота со двора: простые способы, которые помогут каждому дачнику

05:00

"Это будет поражение Запада": эксперт сказал, почему западные партнеры не дадут Украине проиграть войнуВидео

03:45

Крах путинского режима наступит в момент потери Крыма - ПолозовВидео

03:20

Не только просто, но и дешево: очень вкусный рецепт закуски Сюрприз цыпленка на Пасху 2023Видео

Реклама
02:42

Путин отправит в ЮАР своего двойника: правозащитник рассказал, задержат ли фейкового диктатораВидео

02:11

Мокрая Хэлли Берри показала, как балует себя голышом в ванной

01:41

Потери будут большими: Сунгуровский оценил угрозу развертывания войны в Европе за пределами УкраиныВидео

01:09

Премьер Италии поставила на место депутата, которая призвала остановить поддержку УкраиныВидео

01:00

Бутерброды - не еда: смешные фразы всех мам, которые запоминаются на всю жизнь

00:51

24 марта можно привлечь большие деньги одним способом: приметы и запреты дняВидео

00:05

Фортуна наградила неслыханным счастьем и необычайным везением: женские имена со сказочной судьбойВидео

23 марта, четверг
23:40

"В планах разговор есть": на Банковой рассказали, что мешает переговорам Зеленского и Си ЦзиньпинаВидео

23:30

Военная помощь Украине может уменьшиться из-за укрепления границ НАТО - СунгуровскийВидео

23:17

Галкин неожиданно "извинился" перед Скабеевой, но опозорил российских артистов в СШАВидео

23:03

Неожиданное преображение: как выглядит Габриэль из сериала "Зена - королева воинов" сейчас

Реклама
22:45

В панике пакуют чемоданы, продают жилье и вывозят продукцию: россияне готовятся драпать из КрымаВидео

22:32

Почти год считался пропавшим без вести: в Буче попрощались с 30-летним воином, погибшим на ХерсонщинеВидео

22:27

Процесс начался: пророссийские попы вывозят вещи из Киево-Печерской Лавры - МинкультВидео

21:48

Били палками и угрожали: Подоляк рассказал, как россияне издевались над украинскими детьмиВидео

21:35

"Конфликтов у нас не было": командир рассказал о застрелившемся курсанте

21:28

Кристина Горняк устроила жаркие танцы в нижнем белье на кухнеВидео

20:13

"Обнуляют свою репутацию": Подоляк предупредил Венгрию о сложностях из-за отказа арестовывать ПутинаВидео

20:13

"Оккупанты до сих пор в Новой Каховке": Генштаб сделал некорректное заявлениеВидео

19:50

Внук Софии Ротару показал, как выглядит его девушка

19:49

Что нужно поставить на стол 25 марта, чтобы весь год деньги в доме были: приметы и что нельзя делатьВидео

19:37

Си Цзиньпин с ним уже встречался: эксперт назвал возможного кандидата на пост нового президента РФВидео

19:20

Путину даже нравится роль вассаламнение

18:31

Российские оккупанты вышли из Новой Каховки - ГенштабВидео

18:26

Президент МОК опозорился скандальным высказыванием о войне в Украине и участии РФ в ОлимпиадеВидео

18:12

"Мам, извини за это": 18-летний курсант написал родным предсмертное сообщение перед самоубийством

18:05

"Описать словами это невозможно": невероятная история сапера ВСУ, потерявшего зрения от взрываФотоВидео

18:05

Не каша, а деликатес: что добавить в гречку для вкуса

18:01

Lida Lee в окровавленной блузке поделилась ужасной историей: "С головами у людей все не ок"

17:18

ВСУ устроили большие проблемы россиянам: американский советник Залужного назвал потери оккупантовВидео

17:05

Ломаченко поддакнул нытью поклонников УПЦ МП по поводу жесткости президента ЗеленскогоВидео

Реклама
17:05

Как отбелить тюль от серости и желтизны: 5 способов с необычайным эффектом

16:51

"Били тех, кто за Украину": депортированный мальчик об издевательствах оккупантов над украинскими детьмиВидео

16:10

"Кооператив "Судорога": Максим Галкин жестко затроллил Долину, Лепса и БабкинуВидео

16:07

Не только вкус подчеркнуть: зачем добавляют лимон в рыбу

16:06

"Решения не самые удачные": в Венгрии нагло придумали отмазку, чтобы не арестовывать ПутинаВидео

15:59

Украину накроет снежный шторм и ураган: синоптик назвала даты двух грозных днейВидео

15:53

Воронеж, Москва, Краснодар: Лорак решила подзаработать с концертами в РоссииВидео

15:38

Я запойная: Милявская сделала признание о себе и рассказала, сколько спустила в казиноВидео

15:32

Как правильно приготовить котлеты-полуфабрикаты: будут такими, как домашниеВидео

15:25

Украина получила первые 4 истребителя МИГ-29Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять