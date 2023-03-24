Оккупированную Горловку посетил 'хлопок': прогремели взрывы и вспыхнул пожар

Несколько мощных взрывов произошли в ночь на 24 марта, после них разгорелся пожар.

В Горловке прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар/ Telegram

Во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области прозвучала серия взрывов.

"Хлопок" пришел в город в ночь на пятницу, 24 марта. Об этом сообщили местные Telegram-каналы временно оккупированного Донецка.

Жители временно оккупированного города рассказали в сети, что после ряда мощных взрывов в одном из районов возник сильный пожар.

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В сети обнародовали фото, на которых видно яркий огонь во время пожара.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям российских оккупантов. Однако в Генштабе ВСУ пока официально этот удар не комментировали.

В Горловке прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар/ Telegram

В Горловке прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар/ Telegram

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Джанкое в Крыму произошел взрыв, уничтоживший крылатые ракеты Калибр, которые транспортировались по железной дороге. Позже стало известно, что в основном удар пришелся на железнодорожную инфраструктуру: пострадали локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство. Коллаборант попал в больницу.

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