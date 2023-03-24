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"РФ должна стать маленьким, ничтожным государством": в ОП назвали цель Украины в войне

24 марта 2023, 10:46
Украина должна "дойти до правильного финала" в войне с РФ, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк, Россия
Михаил Подоляк рассказал, чем должна закончиться война / Коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

У российских оккупантов в войне против Украины "качества нет, есть только количество", заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Конечной целью Украины является уничтожение ресурсов РФ для окончания войны. Такое мнение он высказал в комментарии Каналу 24.

"Такого типа война - это принципиальная цивилизационная война, ценностная, экзистенциальная. Она не может закончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какая она является - маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимание", — подчеркнул представитель ОП.

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Ситуация на Донбассе

Оценивая ситуацию на фронте, он уточнил, что на сегодня боевые действия разворачиваются на ряде направлений:

  • Бахмутском;
  • Угледарском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

Вместе с тем украинские военные предвидят действия врага, а военное руководство правильно оценивает россиян, которые имеют много остаточных ресурсов советского времени, а также мобилизованных, которых бросают на фронт, говорит собеседник.

"Мобилизированных - без разницы, это просто автоматически увеличивается количество черных пакетов. А вот ресурсов хотелось бы, чтобы было меньше. То есть количество мы не недооцениваем, а правильно оцениваем. С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию", — добавил Подоляк.

Наступление РФ на Донбассе

Российские оккупанты не могут пойти в наступление на Донбассе из-за серьезной нехватки артиллерийских снарядов. Эта нехватка стала более заметной в последние недели, ранее написало авторитетное издание The Wall Street Journal.

В материале приводятся данные Минобороны Британии, что на многих участках фронта теперь установлена даже некая норма для оккупантов по использованию снарядов в день. Там также убеждены, что именно это нормирование стало причиной российских "неудач" на фронте.

В свою очередь заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что задача у российских оккупационных войск одна – захватить Донецкую и Луганскую области, а дальше пробовать как-то выходить на переговоры.

Он отметил, что в Кремле понимают, что не имеют возможности проводить стратегические операции, и сейчас они бы хотели заморозить конфликт.

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